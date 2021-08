Joven que prestaba servicio militar lleva 12 días desaparecido

El pasado lunes 16 de agosto, Javier Steven Sánchez de 19 años, quien presta su servicio militar en la Escuela de Logística de Bogotá, terminó el que sería su último turno antes de desaparecer. Según la versión que entrega el ejército a los familiares, el joven evadió sus responsabilidades al no estar su lugar de trabajo al día siguiente.

Angie Carolina Beltrán, mamá de Stiven, dijo a Caracol Radio: “Mi hijo no se fugó del batallón ni nada de eso, mi hijo está ahí, si de pronto el cometió un error o algo, pero me lo tienen castigado. Pido que por favor se aclaren las cosas y yo como mamá exijo que la escuela militar me responda por mi hijo porque él estaba allá activo".

De igual manera, Jhulie Riascos, pareja sentimental de Steven, dice que estaba hablando con él en el baño del batallón. También resaltó que de una manera reiterada Steven le pedía disculpas sin decirle porqué, después de haber mencionado que lo castigaron y que lo enviarían al cargo de centinela.

La búsqueda del joven no ha tenido resultados por medio de redes sociales y carteles. Sin embargo, Medicina Legal le confirmó a sus familiares que el cuerpo no se encuentra en la Escuela de Logística de Bogotá.

La madre afirma que le recomendaron desde la base buscar a su hijo en las “ollas” cercanas al batallón.