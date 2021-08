Viernes de puente: Puente de la sexta con 30 el terror de la mujeres

En Bogotá hay 992 puentes exactamente, de los cuales 565 son vehiculares y 427 son peatonales. Según el Distrito 306 están en buen estado, 406 en estado aceptable, 184 están regulares, 46 malos y 50 sobre los que no hay datos.

Puente de la calle 68 con carrera 30

Debajo de este puente hay problemas de acumulación de basuras y de alto flujo de recicladores, se observan escombros, residuos y carretas.

“Visualmente es incómodo observar tanta basura, aunque acá es muy tranquilo porque personalmente no he observado atracos, sí es molesto observar tanta basura, además de los olores”, manifestó una vecina del sector.

Aunque las empresas de aseo permanentemente están trabajando en este sitio, el flujo de recicladores es tan alto que es imposible mantenerlo limpio.

“Nuestro trabajo es constante, permanente y es agotador, porque todos los días venimos a limpiar y es un trabajo que se hace en equipo”, dijo Martha Cruz, operaria de barrido.

Para darle una solución a esta problemática el Distrito viene adelantando varias acciones interinstitucionales.

“El Distrito plantea hacer una gran toma de los territorios donde los carreteros están haciendo presencia, lo que buscamos es llegar a acuerdos con ellos para que estos sitios estén ordenados, tengan horarios y permanentemente estén acompañados de las instituciones”, agregó Hermes Forero director de barrido y limpieza de la UAESP.

Puente de la calle 127 con Autopista Norte

En la calle 127 con autopista norte, está uno de los puentes vehiculares más importantes de la ciudad, sin embargo, durante las noches este sitio se ha convertido en un punto donde acampan aproximadamente 20 familias, en su mayoría recicladores.

“Acá llegamos por que no tenemos a donde ir, recogemos el reciclaje y lo vendemos y negociamos en las noches acá” explica Jairo, uno de los recicladores que acampan en el lugar.

En la mañana, después de que amanece, comienzan las personas que están allí a salir hacia otras partes de la ciudad, dejando tras de sí una huella de residuos y basuras, además de rastros de la comida y necesidades que deben atender.

“Para dormir y comer tendemos un plástico; para ir al baño cada uno ve en donde puede hacer sus necesidades, por que acá tica donde se pueda”. Dice “Moncho”, otro reciclador.

Para los habitantes de los barrios cercanos al puente de la calle 127, está situación es preocupante, pero aseguran que es necesario ayudar a las familias que están allí y que son las entidades del distrito las que deben atender a estas poblaciones y además recuperar el espacio.

Puente de la sexta con 30, el terror de la mujeres

Este puente ubicado en la localidad de Puente Aranda entre los barrios Veraguas y Santa Isabel tiene cansada a las mujeres especialmente, por que son un blanco de robos y atracos, el miedo que sienten llega al punto en el que prefieran pasar las calle vehicular, arriesgarse a ser atropelladas y todo esto para evitar un robo.

"Yo prefiero pasarme por debajo del puente porque a mi hija ya la robaron encima de este puente, entonces prefiero correr por la calle y que no me roben o me hagan algo más... uno prefiere arriesgarse y causar un accidente con un carro a que la roben encima o bajando ese puente, es demasiado peligroso", aseguraron vecinas de este sector.

Para rematar en este puente los vecinos aseguran que hay bastante presencia de habitantes de calle que ya hicieron sus cambuches por debajo y esto por supuesto crea más inseguridad.

De otro lado, el IDU ha destinado un presupuesto de $141.128 millones en el 2021 para puentes peatonales, vehiculares y para actualización sísmica y reforzamiento estructural de puentes vehiculares.

Así mismo, con vigencias futuras, para el 2022 se prevé la inversión de $33.037 millones y para el 2023, de $31.964 para mantenimiento de puentes.