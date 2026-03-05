Consejo de Estado ratifica nulidad de elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja

El Consejo de Estado ratificó la nulidad de la elección del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, para el periodo (2024 - 2027), por violación del régimen de inhabilidades.

Si no se interpone recurso de aclaración o de adición, quedaría en firme la decisión.

En la decisión de 28 páginas, se advierte que si no se interpone recurso de aclaración o de adición, quedaría en firme la decisión y la capital del departamento de Boyacá, se quedaría sin alcalde.

La Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la decisión que había adoptado el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Cabe recordar que la elección del alcalde de Tunja fue demandada por haber firmado un contrato de prestación de servicios 10 meses antes de su elección con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

El 27 de febrero de 2025 el Tribunal Administrativo de Boyacá acogió las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad del acto de elección del señor Mikhail Krasnov identificado con cédula de ciudadanía número 2´000.006.722, como alcalde del municipio de Tunja, contenido en el formulario E – 26 ALC de 3 de noviembre de 2024.