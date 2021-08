Cinco años de la tragedia en el 'Plazas Alcid'

Los hechos se registraron el 19 de agosto de 2016, cuando una placa de concreto de la tribuna occidental del estadio de fútbol Guillermo Plazas Alcid, se desplomó y cayó encima de unos obreros que realizaban labores de remodelación y adecuación del escenario deportivo.

En el sitio murieron Ferney Stiven Bolaños, Wilson Rodríguez Serrato, Édinson Cabrera Rojas y Edilberto Vélez López.

También resultaron diez trabajadores heridos del consorcio que adelantaba en esa época la obra en el escenario deportivo.

Alfonso Arias, es uno de los diez obreros quien en dialogo con Caracol Radio, frente a lo ocurrido expresó “ese día no lo quiero recordar, ese día fue muy trágico, ese día a mí me cambió la vida totalmente”.

Desde aquella época, inició un proceso de lucha por reparación de daños físicos y psicológicos de quienes fueron víctimas del siniestro, que marcó la historia del Plazas Alcid.

“La ARL se ha portado mal conmigo, me ha negado los tratamientos, medicamentos, me ha tocado luchas para poder conseguirlos. Mi situación económica es muy difícil, vivo de la caridad de los vecinos y de quienes me quieran ayudar”, afirma Alfonso.

Producto de las casi seis horas que permaneció sepultado, Alfonso ahora padece de amnesia y pánico a los sitios cerrados y oscuros, por lo que debe ser sedado durante todo tipo de procedimiento médico al que es sometido.

Sin embargo, el 14 de marzo de este año, a través de resolución emanada de su despacho la juez Primera del Circuito de Neiva, Socorro Álvarez Meneses, determinó por prescripción, es decir cerrar la investigación en contra del Consorcio Estadio 2014, encargado de la remodelación del estadio 'Guillermo Plazas Alcid'.

Los integrantes del consorcio quedaron libres de las acciones penales por homicidio culposo.

“En el 2018 la ARL me suspendió el pago, desde ese año hemos pasado la penumbra. No sabemos de navidades, no tenemos la posibilidad de nada. Ninguna autoridad nos ha brindado algún tipo de apoyo, absolutamente nada hemos recibido”, en eso coincide José Libardo Paz otra de las víctimas del siniestro.

En la actualidad, José Libardo recibe atención médica de psiquiatría y piscología, además se suma el vértigo que ahora padece a causa de lo que vivió, “no puedo salir a sitios donde hay aglomeraciones, ni mucha gente, porque eso hace que recuerde lo que pasó ese día”.

Obras se reactivaron

El pasado 8 de agosto, la administración actual de Neiva reactivó las obras en el escenario deportivo.

Las nuevas obras, que deben concluir a finales de este año, lo que busca es, primero, estabilizar la tribuna occidental que estaba siendo intervenida cuando ocurrió el accidente laboral en 2016 por lo que desde entonces todo quedó en ruinas y abandonado.

En ese sentido se comenzaron a ejecutar trabajos de adecuación sugeridos en un estudio de la Universidad Nacional por lo que se invierten cerca de 1.200 millones de pesos que fueron recuperados de las pólizas de seguros del contrato fallido de remodelación firmado en 2014.

Sin embargo, hoy aún las victimas algunas con afectaciones psicológicas y físicas, sin ayudas, ni algún tipo de apoyo económico, esperan que se haga justicia, mientas tanto prefieren no recordar aquel 19 de agosto, cuando quedaron sepultados bajo los escombros del ‘Plazas Alcid’.