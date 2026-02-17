Consejo de Seguridad en Suaza por hechos violentos que dejan tres muertos y heridos

La Gobernación del Huila anunció la realización de un Consejo de Seguridad en el municipio de Suaza, con el propósito de analizar y verificar los recientes hechos de violencia registrados en esta localidad del sur del departamento y adoptar medidas que permitan fortalecer la seguridad y la tranquilidad ciudadana.

El encuentro se llevará a cabo este martes con presencia institucional en el territorio, según confirmó la secretaria de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios del Huila, Liliana Vásquez Sandoval, quien indicó que se realizará una revisión detallada de la situación de orden público.

“Hemos estado en contacto permanente con el municipio de Suaza y se ha establecido realizar un Consejo de Seguridad en el municipio para este martes, vamos a estar en territorio para realizar el análisis de la situación que se ha presentado y por ende la verificación de los hechos”, afirmó la funcionaria.

De acuerdo con la información de las autoridades, en el municipio de Suaza dos personas que se encontraban departiendo en un establecimiento comercial fueron atacadas por sujetos que se movilizaban en motocicleta. Un hecho similar ocurrió en el centro poblado Gallardo, donde otra persona resultó lesionada mientras permanecía en un establecimiento público.

Adicionalmente, en un hecho aislado ocurrido en otro establecimiento comercial, una persona perdió la vida. Estos casos son materia de investigación y las autoridades avanzan en la identificación de las víctimas y responsables.

Frente a la circulación de un panfleto que ha generado preocupación y zozobra entre líderes comunales, la secretaria indicó que el documento ya está en conocimiento de las autoridades competentes y será analizado en el marco del Consejo de Seguridad.

La funcionaria reiteró que estos hechos generan alta preocupación para el Gobierno Departamental y ratificó el compromiso de la administración del gobernador Rodrigo Villalba Mosquera con la protección de los líderes sociales y comunales, asegurando que se trabaja de manera articulada con la Fuerza Pública para garantizar su seguridad.

Por su parte, el Mayor Cristian David Arciniegas Enríquez, comandante del Cuarto Distrito de Policía Guadalupe, informó que a esta hora la Policía Nacional de Colombia, a través de sus diferentes especialidades del servicio como el GAULA, Policía Judicial, Inteligencia y uniformados de vigilancia, adelanta actividades disuasivas y de control en el cruce que conduce del corregimiento de Gallardo hacia los municipios de Acevedo y Suaza.

Estas acciones operativas se mantendrán de manera permanente con el fin de garantizar la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de los habitantes en esta jurisdicción.

Finalmente, el Gobierno del Huila hizo un llamado a la ciudadanía a confiar en las instituciones y a suministrar información oportuna que permita el esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de la seguridad en esta zona del departamento.