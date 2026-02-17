Neiva, zona hiperendémica, avanza con vacunación infantil para frenar muertes por dengue

Secretaría de Salud de Neiva inició la vacunación gratuita contra el dengue en niños de 9 años escolarizados.

La secretaria de Salud de Neiva, Lilibeth Galván, anunció el inicio de la vacunación contra el dengue en niños y niñas de 9 años o que cursen cuarto grado de primaria, como parte del plan piloto autorizado por el Ministerio de Salud para los municipios con mayor carga de la enfermedad en el Huila, Neiva, Palermo y Rivera.

La funcionaria hizo un llamado a los padres de familia para no perder esta oportunidad y aclaró que la vacuna no es experimental. “Es una vacuna del laboratorio Qdenga”, no es nueva. Antes se conseguía de manera particular en consultorios y en la Cruz Roja. Hoy el Ministerio la introduce en el Programa Ampliado de Inmunizaciones, explicó.

Cada dosis tenía un costo superior a los 300.000 pesos en el mercado privado y requiere dos aplicaciones con un intervalo de tres meses. Ahora será gratuita para la población priorizada.

Según explicó Galván, durante los últimos 10 años los mayores afectados por dengue han sido niños y niñas, especialmente en ese rango de edad, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones graves que pueden requerir Unidad de Cuidados Intensivos e incluso derivar en la muerte.

“El objetivo es cortar cadenas de transmisión en colegios y hogares y reducir casos graves. Con la vacuna se puede presentar dengue, pero no en formas severas, que son las que ponen en riesgo la vida”, señaló.

En Neiva hay 6.937 niños de 9 años escolarizados, cifra reportada al Ministerio tras el cruce de bases de datos con Simat y Sisbén. Ya llegaron 4.000 dosis al municipio y se espera un nuevo lote a medida que avance la aplicación.

En la jornada de lanzamiento se aplicaron 64 dosis, y las autoridades destacan buena receptividad por parte de los padres.

La vacuna se aplicará únicamente de manera intramural en las sedes de la ESE Carmen Emilia Ospina, en Idime Sanitas y en la IPS Vital. No habrá vacunación casa a casa ni en colegios.

No vacunar si el menor tuvo dengue en los últimos tres meses.

No aplicar si el niño presenta fiebre alta activa.

La Secretaría de Salud anunció articulación con el sector educativo para informar directamente a los padres y dispuso personal para resolver dudas en territorio.

La secretaria recordó que Neiva es un municipio hiperendémico, donde circulan los cuatro serotipos del dengue, lo que aumenta el riesgo de complicaciones en personas que han tenido infecciones previas.

En cuanto a coberturas generales, indicó que el municipio alcanza un 86% según población Sisbén, con más de 250.000 personas vacunadas en esquemas previos. Además, el Ministerio emitió nuevos lineamientos que incluyen refuerzos para personas en zonas de riesgo.

Galván insistió en que ni la vacuna ni la fumigación son la solución definitiva si no se eliminan criaderos. Reiteró la importancia de lavar albercas semanalmente con cepillo de cerdas, eliminar recipientes que acumulen agua y mantener patios y terrazas libres de inservibles.

Sobre el uso de pinturas especiales contra el vector, aclaró que no se trata de pintar todos los colegios, sino intervenir puntos críticos como sumideros y desagües donde se acumula agua.