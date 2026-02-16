CNE abre en Neiva punto piloto para acreditación digital de actores electorales

El Consejo Nacional Electoral habilitó en Neiva un punto piloto para la acreditación digital de actores electorales con código QR.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) puso en funcionamiento en la ciudad de Neiva un Punto de Atención Departamental de apoyo tecnológico, que operará como centro piloto para la acreditación digital de actores electorales mediante código QR, una herramienta que busca optimizar los procesos de verificación, control y acompañamiento durante los próximos comicios.

Este espacio estará disponible para la ciudadanía y las organizaciones políticas del departamento del Huila, como parte de la estrategia institucional del CNE orientada a fortalecer la pedagogía electoral y brindar acompañamiento directo a los diferentes participantes del proceso electoral en el territorio.

Desde el punto de atención se ofrecerán servicios de asesoría técnica y apoyo en el uso de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación, así como jornadas de capacitación dirigidas a testigos, observadores y auditores electorales, con el objetivo de garantizar un adecuado ejercicio de sus funciones y contribuir a la confianza en los resultados electorales.

El Punto de Atención Departamental del CNE en el Huila está ubicado en la carrera 4 No. 12 – 59, segundo piso, Conecta Work Center, en Neiva, donde la autoridad electoral invitó a las agrupaciones políticas a realizar oportunamente sus postulaciones y procesos de acreditación.