Lluvias y vendavales dejan sin energía a decenas de municipios del Huila

Brigadas de Electrohuila trabajan en varios municipios del departamento para restablecer el servicio de energía afectado por las fuertes lluvias y vendavales.

Las fuertes lluvias y vendavales que se han registrado en el departamento del Huila en los últimos días han provocado interrupciones del servicio de energía en decenas de municipios, debido a daños en redes eléctricas y dificultades de acceso a las zonas afectadas.

De acuerdo con Electrohuila, las principales afectaciones en el Sistema de Distribución Local se han originado por caída de árboles sobre redes, deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y daños en transformadores, lo que ha obligado al despliegue de brigadas técnicas en diferentes regiones del departamento.

Entre los municipios más impactados se encuentran, en el occidente, La Plata, Tesalia, Paicol, La Argentina, Nátaga y Páez, donde se reportan daños en transformadores, ruptura de líneas de media y baja tensión y caída de apoyos eléctricos.

En el sur del Huila, municipios como Pitalito, Acevedo, Timaná, Elías, Oporapa, Saladoblanco, San Agustín e Isnos han presentado interrupciones del servicio por caída de árboles sobre redes de 13.8 y 34.5 kilovoltios, además de deslizamientos que han dificultado la atención inmediata.

La zona centro también registra afectaciones en municipios como Gigante, Garzón, Guadalupe, Suaza, Tarqui y El Pital, principalmente por deslizamientos y crecientes súbitas. En la zona norte, la empresa mantiene monitoreo constante ante posibles emergencias.

Electrohuila informó que, a nivel de líneas de 115 kilovoltios y subestaciones, no se han identificado riesgos que comprometan la operación general del sistema. Sin embargo, la línea Altamira–Pitalito presenta una leve afectación en su cimentación, la cual permanece bajo seguimiento técnico.

Asimismo, algunas subestaciones como Acevedo, Castalia, Íquira 2, Timaná, Vegalarga y Santa María están siendo vigiladas de manera preventiva por su exposición a crecientes y movimientos de masa, con acciones como dragado de canales, mantenimiento de drenajes y monitoreo de taludes.

La empresa reiteró que las brigadas continúan trabajando incluso en zonas de difícil acceso para restablecer el servicio lo más pronto posible y pidió a los usuarios reportar cualquier eventualidad a través de las líneas de atención oficiales.