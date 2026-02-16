Uno de cada tres pacientes con ataque cerebrovascular muere en el Huila

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Huila recibió reconocimiento internacional por su trabajo en la atención priorizada de pacientes con ataque cerebrovascular.

Las cifras de Ataque Cerebrovascular (ACV) en el Huila generan preocupación en el sector salud. En el departamento se registran entre 300 y 350 casos al año, con una tasa de mortalidad del 33%, una de las más altas del país, según reveló Andrea Torres Narváez, consultora de Angels Colombia, organización internacional que promueve la mejora en la atención de esta enfermedad.

De acuerdo con la experta, aunque se ha logrado avanzar en la atención oportuna, solo el 20% de los pacientes recibe tratamiento adecuado, principalmente porque muchos llegan tarde a los hospitales por desconocimiento de los síntomas. Hace cinco años, esa cifra apenas alcanzaba el 3%.

El anuncio se dio en el marco del reconocimiento internacional otorgado al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Huila (CRUEH), que alcanzó la categoría diamante, el nivel más alto de calidad según estándares internacionales, tras más de cinco años de trabajo en la consolidación de la red de atención de enfermedades tiempo-dependientes en el departamento.

Según explicó Natali Medina, coordinadora del CRUEH, el departamento ha organizado una red que permite identificar de manera rápida a los pacientes con ataque cerebrovascular desde el nivel comunitario, prehospitalario y hospitalario, activando el denominado “código ACV” para priorizar la atención.

“La ventana para atender a un paciente es de máximo cuatro horas desde el primer síntoma, por eso debemos correr contra el tiempo. No debe mediar autorización porque es una urgencia vital, el paciente debe llegar y ser atendido de inmediato”, señaló Torres Narváez.

La red incluye instituciones de alta complejidad como el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, la Clínica Mediláser, Clínica Uros, así como el Hospital Departamental San Antonio de Pitalito y la Clínica Reina Isabel, centros que reciben a los pacientes remitidos desde diferentes municipios del departamento. El objetivo es que, si una institución no cuenta con la capacidad resolutiva, el traslado se haga en el menor tiempo posible hacia un centro especializado.

La organización Angels ha acompañado procesos de capacitación al personal médico, paramédico y de primeros niveles de atención, además de entrenamientos en municipios apartados, donde incluso el personal de enfermería cumple un papel clave en la identificación temprana y remisión priorizada.

En cuanto a cobertura, se reconoce que el sistema requiere un mayor número de ambulancias, ya que el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Huila opera principalmente mediante contratación y debe atender múltiples emergencias, no solo en salud sino también situaciones derivadas del invierno o eventos masivos.

Otro de los retos identificados es la educación de la población. Las autoridades iniciarán campañas en colegios para que los niños aprendan a reconocer los síntomas y transmitan el conocimiento a sus familias, ya que el tiempo es determinante para evitar la muerte o discapacidad permanente.

Los factores de riesgo del ataque cerebrovascular están asociados principalmente a hábitos de vida poco saludables, hipertensión, diabetes, sobrepeso y sedentarismo, por lo que la prevención también se centra en la promoción de estilos de vida saludables.

El objetivo de las autoridades sanitarias es que al menos el 50% de los pacientes llegue a tiempo a los servicios de salud en los próximos años, lo que permitiría aumentar significativamente la tasa de tratamiento y reducir la mortalidad en ele departamento.