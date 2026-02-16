San Agustín, Huila, registró caída en el número de turistas durante 2025

Neiva

En 2025, el municipio de San Agustín registró un total de 64.370 turistas, de los cuales 8.700 fueron extranjeros y 55.670 nacionales. La cifra representa una disminución frente a 2024, cuando se reportaron 72.252 visitantes en total, incluidos 9.229 extranjeros y 63.023 nacionales. La reducción es considerable y refleja un descenso cercano a los ocho mil visitantes en comparación con el año anterior.

Entre los principales factores que explican esta disminución se encuentra la fuerte temporada invernal que marcó gran parte de 2025. Las lluvias constantes afectaron la movilidad y generaron dificultades en las vías de acceso, lo que hizo más complejo el tránsito hacia el municipio. Esta situación impactó directamente la llegada de turistas, especialmente en temporadas altas y fines de semana.

Según Isidro Ortega, del parque arqueológico de San Agustín, afirmo que “aunque el orden público en San Agustín y municipios cercanos como Isnos se mantiene estable, la cercanía con el departamento del Cauca pudo influir en la percepción de algunos viajeros. De acuerdo con estimaciones locales, este factor habría incidido entre un 5 % y un 10 % en la disminución de visitantes, particularmente durante la temporada de fin de año”.

En este 2026, solo en enero ingresaron al parque 10.881 visitantes, de los cuales 956 fueron extranjeros, principalmente provenientes de Alemania, Francia e Italia, lo que evidencia que el turismo internacional se mantiene activo, aunque con leves variaciones frente al año anterior.

Otro aspecto que impacta el flujo turístico es la creciente oferta de destinos recreativos en otros municipios del departamento. Mientras lugares arqueológicos como el Parque Arqueológico de San Agustín continúan siendo referentes internacionales, muchos viajeros optan por espacios más orientados a la recreación y el entretenimiento.