“No vamos a cerrar la ciudad por los que no quieren vacunarse”: Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se refirió a la circulación de la variante delta en la ciudad que según las proyecciones de la Secretaría de Salud podría ser dominante para el mes de octubre, lo que aumentaría la ocupación en las UCI

Ante esta situación, el mandatario manifestó que si esto llegara a pasar, en la ciudad no se tiene contemplado ningún cierre:

“Seguramente vamos a tener un pico adicional pero no nos va obligar a cerrar porque va afectar a los que no se vacunaron. Nosotros no vamos a cerrar la ciudad por unas personas que decidieron no vacunarse”, afirmó Quintero

Bajo esta misma línea el alcalde manifestó que los eventos presenciales en la Feria de las Flores no se cancelaran por la presencia de la variante:

“La estrategia de la variante delta no es encerrarnos sino vacunarnos, en Medellín ya tenemos más de dos millones 100.000 vacunas aplicadas lo cual pone a la ciudad muy adelante en términos de protección de los ciudadanos” informó el alcalde de Medellín.