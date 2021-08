Familias sanjacinteras venderán miel de abeja pura en mercado campesino

Escuchar a Juan Alberto Leones Carbal, decir que las abejas son los seres vivos más importantes del planeta podría sonar un poco exagerado.

Sin embargo, cuando él, apasionado por el tema, avanza y explica la manera en la que cuida y conserva estos pequeños animalitos que, además de cumplir una enorme labor ecosistémica, se han convertido en el sustento de las 12 familias que hacen parte de la unidad productiva Celda Real de San Jacinto, todo es muchísimo más fácil de comprender.

Y es que ya son 18 años para Juan Alberto, en la dulce labor como apicultor, desde que salió desplazado por la violencia de La Aguadita, vereda de San Jacinto (Bolívar), hacia la cabecera municipal.

“En ese momento, cuando llegué a San Jacinto tenía la necesidad de aprender otra actividad productiva, porque en mi finca yo me dedicaba a la agricultura y la ganadería, así que un amigo que trabajaba en apicultura me vinculó con alianzas productivas y ahí empecé. Me enamoré de las abejitas, unos animalitos tan pequeños, pero sumamente importantes”, recuerda Leones Carbal.

Desde entonces y en concordancia con la situación que él y sus compañeros afrontaron, Juan Alberto se capacitó con la UMATA y se dedicó a cuidar y proteger a una especie amenazada, que a cambio, lo retribuye con la miel de los apiarios: Flor y miel, Jardín de las abejas, Campo apícola 3S y Celda, que comercializa de manera organizada dentro y fuera de San Jacinto.

“Lo más bonito es que la abejita es un animalito en vía de extinción. Está muy amenazada por los agroquímicos a nivel mundial y a raíz de eso ella es declarada el ser vivo más importante del planeta. Eso despierta mi inquietud y por eso hacemos todo lo posible por conservarlas y protegerlas, además de ser una alternativa económica muy interesante ya que su producto bien manejado dura muchos años”, asegura el experto en apicultura, agregando que su miel es 100 por ciento pura y manejada con las mejores condiciones de inocuidad y salubridad.

Al alcance de todos

El dulce emprendimiento de la Unidad Productiva Celda Real será uno de los que estarán disponibles en el Mercado Campesino que se realizará este 13 y 14 de agosto en el barrio Nelson Mandela, gracias a la alianza de la Alcaldía distrital, la Gobernación de Bolívar, el Departamento de la Prosperidad Social, Ecopetrol, Megatiendas y Carnes Mi Res.

Los vecinos del barrio y sectores circunvecinos también podrán encontrar productos como los que ofrecerá Glenis Judith Castellar, en representación de la Asociación Asoempresarias, quien llega desde San José de Playón, corregimiento de Maria la Baja, con plátano, yuca, ñame, limón, guayaba y demás productos propios de la región a los mejores precios.

“Agradecemos la oportunidad y ojalá que toda la institucionalidad estuviera siempre dispuesta a realizar estos Mercados que se convierten en una oportunidad inmensa para que el productor tenga contacto directo con el consumidor y así nos beneficiamos ambos.

"Nosotros evitamos los intermediarios y los pagos atrasados y los clientes llevan alimentos de la mejor calidad, a precios mucho más económicos. Así que los invitamos a todos a que nos visiten este viernes y sábado en Nelson Mandela”, concluye Juan Alberto Leones.

El Mercado es por la casa

Este 13 y 14 de agosto, a partir de las 6:00 de la mañana, 15 productores del departamento de Bolívar, se instalarán en el Taller Jesús Maestre, del barrio Nelson Mándela, donde los organizadores garantizan la implementación de todas las normas de bioseguridad para confianza de los asistentes.

El DPS, la Gobernación de Bolívar y la Armada Nacional, serán los encargados de movilizar a los comerciantes hasta el lugar. Las puertas del Mercado Campesino estarán abiertas al público desde la 7:00 a. m. y el cierre de la jornada será a las 6:00 de la tarde.

Algunos de los productos que los cartageneros podrán encontrar en el Mercado son: ñame, plátano, popocho, berenjena, limón, ají, auyama, ajonjolí, queso, suero, miel de abeja, naranja, chepacorina, panela, piña, corozo, yuca, pescado y gallina criolla.