Este jueves se realizará primer Foro Desarrollo de la Ciudad - Región

¿Por qué es necesario cambiar el POT?, ¿Cuál es la situación del Plan de Ordenamiento Territorial en la ciudad?, ¿Qué tiene o que ofrece Cardique en términos de herramientas, que sirvan para incluir en el POT?, ¿Qué posibilidades tiene la ciudad hacia el futuro?, ¿Cuál es la tendencia hacia el futuro y qué modelo de ciudad proponemos?

Los anteriores, son algunos de los interrogantes, o temas de análisis del Primer Foro de la Cuidad - Región, que se llevará a cabo, de manera virtual, el próximo jueves 12 de agosto, de 10 am a 12 m., organizado por la UTB y Camacol.

Este evento hace parte de una serie de foros, que realizará la Universidad Tcenológica de Bolívar, a propósito de los 50 años de su fundación y la creación de su Facultad de Arquitectura; en los que se ha propuesto contribuir al desarrollo de la Región Caribe, poniendo a disposición de la sociedad, el conocimiento y los avances tecnológicos del medio, con la finalidad de impulsar el desarrollo profesional de calidad para el futuro competitivo de Cartagena de Indias y la región.

Bajo esta premisa el Vicerrector Académico de la UTB, Daniel Toro González, destacó la importancia del evento y los temas para la ciudad, en especial la trayectoria y conocimiento de conferencias nacionales e internacionales. “Para nosotros es una gran oportunidad el tratamiento de temas tan importantes para la ciudad, con una visión desde lo privado, lo público, lo académico, lo institucional, aseguró.

Agregó que en un diálogo serio y con conocimientos, los panelistas invitados harán un diagnóstico para la planeación territorial de Cartagena; identificarán aquellos elementos que han permitido el desarrollo de la ciudad a lo que es hoy y, mediante una prospectiva visionarán hacia donde va la ciudad.

El Foro se desarrollará a partir de tres ejes temáticos:

1. Desarrollo de la Ciudad-Región (Foro Inaugural)

Fecha: jueves 12 de agosto de 2021

2. Macroproyecto de Canales y Lagos

Fecha: jueves 16 de septiembre de 2021

3. Macroproyecto de restauración del Canal del Dique

Fecha: jueves 21 de octubre de 2021

Perfiles de los conferencistas



1. Secretario de Planeación distrital de Cartagena (Colombia)

Juan David Franco Peñaloza

Economista de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Planeación Urbana de la Universidad de Chung-Ang, en Corea del Sur. Con más de 10 años de experiencia en asuntos urbanos y más de 6 años en proyectos de contribución nacional de valorización.

2. Ponente internacional (España)

Arquitecto, Alfonso Vegara Gómez

Doctor Arquitecto, Urbanista, Economista y Sociólogo. Ha orientado su vida profesional a la mejora del hábitat urbano defendiendo la importancia de la investigación como base para un desarrollo sostenible de las ciudades y territorios.

Desde 1987 canaliza su actividad de investigación a través de la Fundación Metrópoli, un centro internacional de innovación en torno a la ciudad y el territorio, de la que es presidente desde 2002.

En su actividad profesional, desde la empresa Taller de Ideas2 ha dirigido trabajos innovadores como las Directrices de Ordenación Terrirorial de varias comunidades autónomas españolas, o el diseño de la EcoCiudad de Sarriguren (Navarra).

Alfonso Vegara ha desarrollado también una amplia actividad docente en diversas universidades europeas y de Estados Unidos. Ha publicado numerosos libros, destacando entre ellos Territorios Inteligentes y ha recibido importantes premios nacionales e internacionales reconociendo su trayectoria profesional y de investigación. Ha sido presidente de ISOCARP, la Asociación Internacional de Urbanistas, es delegado de la Eisenhower Fellowships (EE. UU.) y cónsul honorario de Singapur en Madrid.

3. Panelista por la academia (Colombia - México)

Arquitecta, Maruja Redondo Gómez

Arquitecta por la Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla, Colombia. Especialista en Ordenación del Territorio por la Universidad Politécnica de Madrid, España. Maestra en Urbanismo y Doctora en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Desde 1984 es Profesora-Investigadora de tiempo completo en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de esta universidad. Como docente participa en la carrera de Arquitectura y en Investigación en el Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional. De 2007 a 2010 fue Jefa de Área de este colectivo de investigación. Desde octubre de 2010 y hasta el 2014 desempeña el cargo de Jefa de este Departamento.

Ha sido profesora visitante a nivel posgrado en universidades de México y Colombia. Ha participado como conferencista en numerosos seminarios y coloquios, y ha publicado artículos sobre: análisis urbanístico y arquitectónico, estructura urbana, plazas y espacio público. Es autora del libro “Cartagena de Indias. Cinco siglos de evolución urbanístic

4. Panelista por los gremios (Colombia)

Arquitecto, Pedro Ibarra Jiménez

Arquitecto graduado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en 1989.

Especialista en Restauración de University of Florida, Preservation Institute of the Caribbean, Gainsville, Florida 1987-1988.

Especialista en Gerencia de Proyectos y Empresas Constructoras, Escuela de Administración y Negocios EAN – Universidad Tecnológica de Bolívar 1998.

Especialista en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 2008.

Socio y Gerente de PI Arquitectos Consultores SAS desde 1997

5. Ponente nacional (Colombia) Camilo Quiroz Hinojosa

Director de espacio urbano y territorial en el Ministerio de Vivienda

Abogado de la Universidad Externado de Colombia con especialidad en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos. Magíster en ciencias políticas de la Universidad Pompeu Fabra y en Administración Pública de la Universidad Konstanz.

6. Panelista región

Director general de Cardique, Angelo Bacci Hernández

Ingeniero civil, llegó a Cardique en 2014 y en junio de 2018 fue designado director encargado de la entidad. Antes de esa designación, Bacci Hernández se había desempeñado como director Ambiental de Cardique.

Después de más de un año como director encargado, en noviembre de 2019, la Junta directiva lo eligió como director en propiedad con 12 de 12 votos posibles.