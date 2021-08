Liberan trigrillo que tenían de mascota al creer que era un gato doméstico

En Marquetalia fue recuperado y liberado un tigrillo que había sido mantenido como mascota, el felino que corresponde a la especie Leopardus Tigrinus fue entregado de manera voluntaria por quien lo había rescatado en zona rural del municipio.

“Manifiesta que lo rescató en zona rural del municipio pensando inicialmente que era un gato doméstico, ella lo lleva a su casa y posteriormente observa una de las publicaciones que realiza Corpocaldas a través de sus diferentes medios, en donde estaban realizando precisamente una entrega voluntaria de un animal, y lo que ella manifiesta es que se le hizo muy parecido al ejemplar que tenía en su poder en cautiverio y decide comunicarse con Corpocaldas a través de sus líneas institucionales deseando entregar el animal”, describió Paula Patiño, profesional de Corpocaldas.

Al lugar se desplaza personal del área de Fauna Silvestre de la entidad para corroborar la especie del animal, una vez confirmado es llevado hasta el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación Montebonito del alto occidente caldense, en el lugar, el equipo de biólogos, veterinarios, zootecnistas y personal operativo, quienes se encargan, a través de diferentes técnicas y protocolos, de rehabilitarlo para poder ser liberado.

“La invitación que hacemos desde Corpocaldas es a no tener, no comprar, no vender animales silvestres, y si encontramos un animal herido, en riesgo o un animal silvestre que requiera atención, se puedan comunicar con nosotros a las líneas de atención ciudadana que tenemos disponibles de manera permanente”, resaltó la funcionaria.

Desde cualquier localidad del departamento, las 24 horas del día, los ciudadanos se pueden comunicar con la línea verde 018000968813 y el laboratorio ambiental de Corpocaldas 8822112 en donde se pueden comunicar las 24 horas.

