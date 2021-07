Obra del Bicentenario inconclusa tiene desesperados a comerciantes de Tunja

La ejecución de uno de los proyectos de infraestructura del Plan Bicentenario Fase II, en la Calle 19, entre carreras 12 a 13, cuya intervención plantea un perfil continuo con Franjas de Circulación Exclusiva Peatonal.

#Video| En crisis total están los comerciantes del sector del Sena en #Tunja #Boyacá, por cuenta de una obra del Bicentenario, que está sin finalizar, y que los tiene al borde de la quiebra, cuales son las razones. pic.twitter.com/qkPEBMAzGC — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) July 29, 2021

Este es un sector comercial tradicional de Tunja, y según los comerciantes de la zona, desde hace aproximadamente 20 días, la obra no tiene trabajadores, y la han visto parada. Mientras tanto, las polisombras que cubren la construcción, está generando todo tipo de inconvenientes en movilidad para permitir el flujo de personas, inseguridad, accidentes en los alrededores (pues los andenes están destruidos), y una baja en el numero de compradores.

#Video 2| En crisis total están los comerciantes del sector del Sena en #Tunja #Boyacá, por cuenta de una obra del Bicentenario, que está sin finalizar, y que los tiene al borde de la quiebra, cuales son las razones. pic.twitter.com/RB0w7y5RDF — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) July 29, 2021

Las ventas disminuidas tienen desesperados a los comerciantes formales, pues llevan a cuestas los efectos de la pandemia, del paro nacional del 2021, y ahora la obra les impide vender sus productos.

#Video 3| En crisis total están los comerciantes del sector del Sena en #Tunja #Boyacá, por cuenta de una obra del Bicentenario, que está sin finalizar, y que los tiene al borde de la quiebra, cuales son las razones. pic.twitter.com/JoHk1GdEeR — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) July 29, 2021

“Lo que sí está al día es la llegada de los recibos de los impuestos de industria y comercio, tenemos que responder por el pago de los arriendos de nuestros negocios, por la nomina, por el pago a nuestros proveedores, pero ya no aguantamos: nuestros negocios están entrando en un deficit económico enorme, están vacíos, y así es demasiado crítico seguir adelante. Muchos de los que hemos sobrevivido en el comercio, generando empleo, ya estamos teniendo que despedir a nuestros trabajadores porque no alcanzamos más, entonces es un SOS desesperado que lanzamos a la alcaldía de Tunja, y al contratista y a todos los entes de control, para que terminen la obra. Nosotros hemos sido pacientes, pero vemos que no se nos cumple con el cronograma de obra”, sostuvo Laura Pirazán, comerciante del sector.

Por su parte, el secretario de Planeación de Tunja, Ronald Cadena, explicó sobre las demoras en la obra, que “de acuerdo al cronograma planteado para la ejecución de la vía se tiene programado para la próxima semana terminar de fundir las placas en concreto faltantes y poder retirar el cerramiento existente en polisombra sobre la vía”.

#Video 5| En crisis total están los comerciantes del sector del Sena en #Tunja #Boyacá, por cuenta de una obra del Bicentenario, que está sin finalizar, y que los tiene al borde de la quiebra, cuales son las razones. pic.twitter.com/ugc6oUoTWA — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) July 29, 2021

Agregó que “es importante precisar que en cada una de las vías se tiene un tiempo estimado de intervención de aproximadamente tres meses, al cual se debe sumar a los tiempos que se toman las empresas de servicios públicos para realizar sus obras de renovación de redes”.

A lo anterior, los comerciantes llamaron la atención sobre la importancia de agilizar los trabajos, pues “no hemos tenido un acompañamiento completo en esta zona, y somos testigos de que las empresas de servicios públicos finalizaron sus obras a cabalidad y de manera satisfactoria tal y como lo firmamos hace varios días, entonces, no entendemos cómo la alcaldía municipal, busca responsabilizar a las empresas de servicios públicos que ya cumplieron con su labor a tiempo. Necesitamos que nos respondan con la finalización de las obras, o que nos den salvavidas para el pago de nuestras acreencias que no se detienen, que crecen, y que sin clientes, es posible sostener nuestras empresas”, dijo Mario Rago, comerciante de la zona.

Cadena también señaló que la obra será entregada en los próximos dias, pues según él, “se vienen ejecutando otro tipo de actividades que hacen parte del proyecto, que obedecen a una programación establecida por cada uno de los frentes intervenidos, reiterando el compromiso para que se agilicen los procesos y se entreguen las obras en el menor tiempo posible para el disfrute y aprovechamiento de los ciudadanos, manteniendo abiertos los distintos canales de comunicación con lo comerciantes y habitantes del sector, con quienes se ha adelantado reuniones con acuerdos orientados a atender sus inquietudes y requerimientos, para al beneficio de toda la comunidad”.