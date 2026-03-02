Precio del café HOY 2 de marzo de 2026 en Colombia según la FNC: Leve aumento a inicio de semana

En portada: En plano picado un pocillo de café encima de un plato, una mata de café al lado y un sombrero arriero, símbolos representativos de Colombia (Crédito: Getty Images)

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de referencia con el que se comercializa el café en Colombia el primer lunes del mes de marzo de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Más allá del valor diario que registra el mercado, detrás del comportamiento del grano hay factores económicos y productivos que explican sus variaciones recientes.

El café es uno de los productos más representativos del país y su precio está atado a dinámicas internacionales. La cotización en la Bolsa de NYC y la tasa de cambio del dólar influyen directamente en el valor interno que reciben los caficultores en nuestro país.

Precio del café para HOY 2 de marzo de 2026 en Colombia

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este 02 de marzo de 2026 se cotizará en 2,146,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa un aumento respecto a la semana pasada, cuando la carga se cotizó en 2,118,000 pesos.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país HOY 2 de marzo de 2026

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para el día de hoy lunes 2 de marzo son:

ARMENIA: Carga: 2,146,500 // Kilo: 17,172 // ARROBA: 214,650

Carga: 2,146,500 // Kilo: 17,172 // ARROBA: 214,650 BOGOTÁ: Carga: 2,145,250 // Kilo: 17,162 // ARROBA: 214,525

Carga: 2,145,250 // Kilo: 17,162 // ARROBA: 214,525 BUCARAMANGA: Carga: 2,144,875 // Kilo: 17,159 // ARROBA: 214,488

Carga: 2,144,875 // Kilo: 17,159 // ARROBA: 214,488 BUGA: Carga: 2,147,250 // Kilo: 17,178 // ARROBA: 214,725

Carga: 2,147,250 // Kilo: 17,178 // ARROBA: 214,725 CHINCHINÁ: Carga: 2,146,375 // Kilo: 17,171 // ARROBA: 214,638

Carga: 2,146,375 // Kilo: 17,171 // ARROBA: 214,638 CÚCUTA: Carga: 2,144,375 // Kilo: 17,155 // ARROBA: 214.438

Carga: 2,144,375 // Kilo: 17,155 // ARROBA: 214.438 IBAGUÉ: Carga: 2,145,625 // Kilo: 17,165 // ARROBA: 214,563

Carga: 2,145,625 // Kilo: 17,165 // ARROBA: 214,563 MANIZALES: Carga: 2,146,375 // Kilo: 17,171 // ARROBA: 214,638

Carga: 2,146,375 // Kilo: 17,171 // ARROBA: 214,638 MEDELLÍN: Carga: 2,145,625 // Kilo: 17,165 // ARROBA: 214,563

Carga: 2,145,625 // Kilo: 17,165 // ARROBA: 214,563 NEIVA: Carga: 2,144,750 // Kilo: 17,158 // ARROBA: 214,475

Carga: 2,144,750 // Kilo: 17,158 // ARROBA: 214,475 PAMPLONA: Carga: 2,144,500 // Kilo: 17,156 // ARROBA: 214,450

Carga: 2,144,500 // Kilo: 17,156 // ARROBA: 214,450 PASTO: Carga: 2,144,500 // Kilo: 17,156 // ARROBA: 214,450

Carga: 2,144,500 // Kilo: 17,156 // ARROBA: 214,450 PEREIRA: Carga: 2,146,375 // Kilo: 17,156 // ARROBA: 214,638

Carga: 2,146,375 // Kilo: 17,156 // ARROBA: 214,638 POPAYÁN: Carga: 2,146,625 // Kilo: 17,173 // ARROBA: 214,663

Carga: 2,146,625 // Kilo: 17,173 // ARROBA: 214,663 SANTA MARTA: Carga: 2,148,125 // Kilo: 17,185 // ARROBA: 214,813

Carga: 2,148,125 // Kilo: 17,185 // ARROBA: 214,813 VALLEDUPAR: Carga: 2,145,750 // Kilo: 17,166 // ARROBA: 214,575

