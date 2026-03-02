Gobierno nacional pone en la mira a importadores de etanol por incumplimientos ambientales

El Ministerio de Minas abrió actuaciones administrativas contra varios agentes importadores de etanol en Colombia, por el reiterado incumplimiento en la entrega oportuna y completa de volúmenes importados, comercializados, Declaraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y esquemas de certificación correspondientes.

La información reportada por los importadores es clave para planificar el abastecimiento nacional, verificar parámetros ambientales y de sostenibilidad, monitorear emisiones climáticas, promover competencia transparente y cumplir metas internacionales de mitigación y transición energética.

“El cumplimiento de estas obligaciones no es discrecional. Es un deber legal que protege el medio ambiente, garantiza la transparencia del mercado y fortalece nuestra capacidad institucional para hacer seguimiento real a las emisiones asociadas a los combustibles que se comercializan en el país. No vamos a permitir que la falta de información o el incumplimiento normativo afecte la trazabilidad del producto ni el avance de Colombia en sus metas de mitigación. La transición energética justa también implica rigor, control y reglas claras para todos los actores del sector”, afirmó el ministro de Minas, Edwin Palma.

Recordó que, los incumplimientos pueden acarrear sanciones como multas económicas sucesivas, suspensión temporal de actividades, cancelación de autorizaciones, bloqueo del código SICOM y decomiso administrativo permanente, según la gravedad.

Con estas medidas, el Ministerio reafirma su compromiso con la calidad, la sostenibilidad, el cumplimiento normativo y una transición energética justa, basada en responsabilidad ambiental y reglas claras.