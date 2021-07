Alerta por reclutamiento forzado en la frontera con Venezuela

El avance de las investigaciones por los atentados en Cúcuta, dejaron en evidencia varias situaciones de seguridad que son atendidas por las autoridades, una de ellas, es el reclutamiento de menores por parte de estructuras armadas en la zona de frontera.

El general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, en su reciente visita a Cúcuta, señaló que las estructuras disidentes y otras organizaciones siguen realizando este delito en Norte de Santander.

Ante este panorama las organizaciones sociales que llevan a cabo un monitoreo de la situación, advierten que las cifras van en aumento por varios factores, el fortalecimiento de la presencia de estos grupos en la región entre Colombia y Venezuela, la pérdida al miedo a denunciar por parte de las familias de las jóvenes víctimas de este delito y el seguimiento que se realiza por parte de las autoridades y asociaciones.

Un representante de la mesa departamental de víctimas le dijo a Caracol Radio que, “anteriormente no se decía, ahora se está tratando de visibilizar este hecho, también es cierto que no solo en el Catatumbo, no solo en Sardinata, en Puerto Santander, en Cúcuta, se está viendo este tipo de reclutamiento, sino que también para otros municipios, en la provincia de García Rovira, municipios de Herrán y Ragonvalia, hace que todo ese sector que es limítrofe de frontera, hace más factible para ellos tomar estos jóvenes, transportarlos para llevarlos a la zona de frontera, para entrenarlos, para que ellos empiecen ese proceso por una causa o por un proceso de armas tomar”.

Las organizaciones sociales preparan un informe para presentar ante instancias del orden jurídico nacional para visibilizar esta situación que se sigue presentando en el oriente del país.