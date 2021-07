Concejo desmintió a alcalde Dau frente a alcantarillado de Bayunca

El concejal Laureano Curi del Partido ASI, propuso realizar una audiencia pública en Bayuca para escuchar a la comunidad de este corregimiento, quienes en días pasados salieron a marchar por la falta del alcantarillado. “Necesitamos darle la cara a la comunidad, porque el señor alcalde expresó en el lugar de la manifestación argumentos donde le echa las culpas a la corporación, para tapar su falta de autoridad y negligencia”.

De igual manera, el concejal del partido Cambio Radical, Carlos Barrios, aseguró que los recursos del alcantarillado de Bayuca están, lo que se necesita es voluntad política para que sea una realidad. “La nueva ley de regalías aprobó 65 mil millones de pesos para inversión en infraestructura y otros tipos de proyectos para la ciudad de Cartagena, teniendo el proyecto en fase 3 la administración Distrital no lo presentó para iniciar su ejecución. Por otro lado, el alcalde a través de Aguas de Cartagena puede solicitarle a esta empresa que construya el alcantarillado y lo cobre vía tarifa como lo establece el contrato de 1995 o en su defecto haga un compromiso de vigencias futuras con la comunidad de Bayunca con los dividendos que recibe el distrito de Aguas de Cartagena, precisamente para infraestructura. Entonces, no nos vengan a decir que los recursos no están, lo que no está es la disposición y la voluntad política”.

El concejal Rodrigo Reyes del partido Conservador por su parte, aseguró que la anterior administración dejó todas las herramientas para seguir avanzando, pero que por negligencia y por falta de conocimiento en lo público no se ha continuado con estos proyectos que son importantes para el desarrollo de la ciudad. “Como concejales si le hemos cumplido a la ciudad, cada vez que los ministros vienen a inspección de las obras, ven las que fueron aprobadas por la corporación en el periodo anterior. Por otro lado, si hacemos un barrido presupuestal entre la anterior administración y esta de seguro vamos a encontrar los recursos para el alcantarillado de Bayunca”.