Profesor denuncia la falta de transporte público hacia el oriente de Cali

Ayer lunes arrancó la alternancia en Cali para algunos colegios, profesores y alumnos iniciaron la actividad, pero el oriente de Cali según las personas que allí labora, tienen dificultades con el transporte público, así lo hizo saber un educador de la Institución Educativa Santa Rosa.

“Para estos lados del Distrito de Agua Blanca no hay transporte, nos tenemos que defender como podamos y hacia la parte interna del sector está peor la situación, no hay transporte, no nos han solucionado este problema, pero la secretaria de educación y los políticos de turno dicen que está bien, es mentira!”

El profesor puntualizó en un video que se difundió en las redes sociales que a pesar de este inconveniente hacen lo posible por llegar a sus sitios de trabajo: “Nos mandan a guerrear solos, a matarnos solos, pero sigan diciendo los medios de comunicación que está todo bien”.

Frente a este video se desataron comentarios en contra de la Administración Municipal por haber permitido la quema de buses y vandalización de las estaciones del MIO durante las protestas del Paro Nacional, que hoy tiene a muchas personas con el mismo problema de falta de transporte, y utilizando como alternativa el transporte informal.