Médicos aclaman apertura de vacunación en todas las edades

En las últimas horas el ministro de salud en Colombia Fernando Ruiz anunció una nueva etapa de vacunación para los ciudadanos en el rango de edad de 30 a 34 años de edad, sin embargo, se reiteró que para el mes de agosto se espera ir avanzando en la estrategia de los quinquenios y poder llegar a la población más joven del país.

Ante este proceso en donde se espera un proceso de inmunización mucho más ágil para toda la población, los médicos en la frontera han indicado que se debe avanzar también en varias estrategias para persuadir a las personas que no van a vacunarse por diferentes perjuicios.

Angélica Rico médico en la ciudad de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que es importante que se logre la inmunidad del rebaño lo más pronto posible.

“Esperamos que esto tenga unos buenos resultados, sin embargo también depende mucho de la voluntad de las personas, si avanzamos en la vacunación se bajaría el reporte de casos diarios pero estamos con la situación de qué esto es a voluntad, por supuesto habrá personas que se quieren vacunar y otras que no quieran inmunizarse por diferentes mitos, y ante esta población sea mínima o mayor que no sabremos si no hasta hasta después pues tenemos que sumar las que podrían desatar otro pico, nuevos contagios o mutaciones del virus “.

Sin embargo, se ha indicado por parte del gobierno nacional que la vacunación sin restricción de edad ya está funcionando en algunos municipios con menos de 100,000 habitantes.