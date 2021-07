Familiares exigen justicia por joven que murió en accidente en Circasia

Ante la muerte del joven David Steven Mosquera Ríos luego de no resistir las lesiones provocadas por un accidente de tránsito que se presentó en el municipio el pasado 2 de julio donde fue atropellado por un vehículo particular, familiares espera que las autoridades avancen en la investigación para que el hecho no quede en la impunidad.

Caracol Radio habló con la novia del joven, Ana Maria Guzmán quien fue testigo del hecho ya que iba como parrillera. Señaló como responsable al excandidato a la alcaldía de Circasia Uriel Marín, ya que ella mismo pudo evidenciar que él estaba conduciendo el vehículo que no respetó un pare y que finalmente los atropelló. Dijo que nunca el político se ha acercado a ofrecer ayuda ante la situación.

Afirmó que espera se haga justicia puesto que el político les arrebató los sueños como pareja y a él como joven estudiante de educación física en la Universidad del Quindío.

Por su parte Ana Milena Ríos, tía de David dijo que como familia instauraron una denuncia penal en contra del señor Uriel para que asuma la responsabilidad en el caso. Fue reiterativa en que creen en la justicia y en las instituciones por eso esperan celeridad, además también dijo que no hay amenazas en contra del señor Uriel como se ha querido evidenciar puesto que serán las autoridades las que determinen las responsabilidades.

Vale resaltar que el excandidato a través de un comunicado que envió a la opinión pública manifestó que desde el 4 de julio se puso a disposición de las autoridades y que el 19 de julio le reiteró a la fiscalía su intención de colaborar con la investigación. También indicó que ha estado en comunicación constante con la familia del joven Mosquera Ríos aclarando que no ha solicitado colaboración en este caso.