El gobernador de Antioquia sugiere algunos puntos para la agenda Petro-Trump en EE. UU.

Antioquia

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, se refirió a la expectativa generada sobre la reunión entre los mandatarios Donald Trump de Estados Unidos y Gustavo Petro de Colombia , que se realizará en febrero en ese país de Norteamérica.

El mandatario antioqueño recomendó algunos temas que se podrían incluir en la agenda oficial. Manifiesta que uno de esos puntos es terminar con lo que él califica como “la fracasada paz total” y que se reactiven las órdenes de captura a los cabecillas que actualmente hacen parte de los diálogos de paz, estos del Clan del Golfo, con los que actualmente se avanza en un acuerdo en Dubái; el ELN, con el que se busca reactivar los diálogos, y alias “Calarcá” de las disidencias. Agrega que esos jefes se deben perseguir y extraditarlos a los Estados Unidos. También que se deben reactivar los bombardeos a los campamentos contra los grupos terroristas.

Otro punto sugerido y que debería abordar en dicha reunión es la reactivación de fumigación aérea de cultivos ilícitos y agrega que Antioquia está pendiente de ser parte de un plan piloto en ese sentido.

Finalmente, plantea que también se combata la minería ilegal, que es uno de los principales insumos de financiación de los grupos que están sembrando el terror en los territorios antioqueños y en el resto del país.

En la cuenta de X, el mandatario Andrés Julián Rendón agregó: “Así que ver para creer: está a prueba la real voluntad de Petro de combatir el narcotráfico y los grupos criminales: los mismos que subió a una tarima en Medellín y que han inundado con cocaína a Colombia y EEUU”.