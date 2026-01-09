Retos del Catatumbo y el empleo marcan el discurso de aspirantes al Congreso en Norte de Santander

Norte de Santander.

La crisis de seguridad en el Catatumbo, el desempleo, la informalidad y la desconfianza ciudadana se han convertido en algunos de los principales ejes del debate entre los aspirantes al Congreso que buscan representar a Norte de Santander en el próximo periodo legislativo.

Nelly Osorio, aspirante a la Cámara por el Partido Conservador, señaló que la región atraviesa un momento crítico que exige respuestas articuladas y trabajo conjunto entre las instituciones y la ciudadanía.

“Estamos muy golpeados por el tema de seguridad, por el trabajo, por el orden público y por la familia”, afirmó.

Osorio resaltó que uno de los principales desafíos es la falta de oportunidades laborales, especialmente para jóvenes y mujeres, fenómeno que ha profundizado la informalidad y la precariedad económica en varios municipios del departamento.

En ese sentido, sostuvo que el rol de los representantes debe enfocarse en la gestión de recursos y en servir como enlace entre las necesidades del territorio y el Estado.

“El representante a la Cámara debe ser un puente entre Norte de Santander y el Gobierno nacional”, expresó.

En el diálogo también se abordó la importancia de fortalecer el tejido social, especialmente la familia, como base para enfrentar problemáticas como la violencia y la inseguridad.

Según se expuso, el deterioro de los entornos familiares ha tenido un impacto directo en la convivencia y en el aumento de los conflictos sociales.

“Si fortalecemos la familia, podemos empezar a resolver otros problemas como la seguridad y el orden público”, manifestó Osorio.

Otro de los puntos tratados fue el papel de la mujer en la transformación social y económica de la región.

En ese contexto, la aspirante sostuvo que el empoderamiento femenino debe traducirse en mayores oportunidades y en una participación activa en los procesos comunitarios y políticos.

“Donde hay una mujer empoderada, se puede transformar no solo la familia, sino la sociedad”, señaló.

La conversación también giró en torno a la desconfianza que existe entre la ciudadanía frente a la política, una percepción que, según se planteó, se ha intensificado en los últimos años.

Frente a este escenario, se insistió en la necesidad de recuperar la credibilidad a través del trabajo territorial y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

“La gente ha perdido la confianza porque muchas promesas no se cumplen”, indicó.

Finalmente, se coincidió en que Norte de Santander necesita una representación más cercana a los territorios, con presencia permanente en los municipios y con una agenda enfocada en empleo, atención social y seguridad, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto armado como el Catatumbo.