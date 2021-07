Venezolanos irregulares en Barranquilla no han tenido acceso a la vacuna

Miles de venezolanos irregulares que están en Barranquilla no se han podido vacunar contra la COVID-19 debido a que no están en el sistema de salud y no tiene papeles en Colombia, afirmó Juan Viloria, Vicepresidente de la Asociación de Venezolanos en Barranquilla.

"Según los datos en Barranquilla hay más de 100.000 venezolanos y solo más de 40.000 han podido afiliarse al sistema de salud por eso es muy importante que todas las personas puedan acogerse actualmente al Estatuto Temporal de Protección y de allí que puedan obtener su permiso de Protección Temporal", manifestó Viloria.

Hizo un llamando a la Secretaría de Salud de Barranquilla y a la Gobernación del Atlántico para que realicen jornadas de afiliación para que estas personas puedan afiliarse.

También indicó que es importante que el Gobierno Nacional para que puedan incluir a las personas migrantes en el plan de vacunación sin importar su condición migratoria.