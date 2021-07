“Es urgente tomar medidas drásticas para frenar el contagio”: Bolívar

El secretario de salud del Tolima Jorge Bolívar alzó la voz pidiendo a las autoridades del departamento adoptar medidas más drásticas que permitan limitar la movilidad, las aglomeraciones y así frenar la velocidad del contagio por COVID 19. Hoy la ocupación de camas UCI es del 100 por ciento y se cuentan con pacientes a la espera de una cama para salvar su vida.

“Es urgente adoptar medidas drásticas para frenar el contagio. Es importante lograr un reabastecimiento de oxígeno, medicamentos y dar un aire al personal de salud que está fatigado. En las instituciones de salud el panorama es muy complejo”, sostuvo el titular de la cartera de salud del departamento.

“Si no se toman medidas serias, medidas drásticas, el panorama será muy difícil en el departamento. Es mejor cerrar todas las actividades quince días y no enterrar unas 200 o 300 personas y agregó que un toque de queda de dos horas, no es respetado por la gente”, explicó Bolívar.