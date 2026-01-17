Organismos de socorro buscan a dos personas desaparecidas en ríos del Tolima

Tolima

En las últimas horas se reportaron dos nuevos casos de personas desaparecidas por inmersión en ríos del Tolima. El primer caso se registró en el municipio de Ataco, donde un hombre adulto desapareció mientras se bañaba en las aguas del río Saldaña, en la vereda Las Señoritas, y el otro en Mariquita, donde un menor de 16 años se habría ahogado en el río Gualí.

De acuerdo con el mayor Luis Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil en el Tolima, se instalaron Puestos de Mando Unificado (PMU) para activar los protocolos de búsqueda en Ataco y Mariquita y en municipios vecinos.

“En el río Saldaña, al parecer una persona ingresa y no vuelve a salir a flote. Nos informan que en Ataco las labores las adelantan los bomberos y la comunidad. De igual manera, en Mariquita, en el sector de la vereda El Carriaño, en el río Gualí, un joven de 16 años desapareció por inmersión cuando se encontraba realizando actividades recreativas y fue arrastrado por la corriente del río”, explicó Vélez.

A propósito, el mayor reiteró la recomendación de evitar actividades recreativas en los afluentes del Tolima, especialmente en los ríos Magdalena, Gualí y Saldaña.

“Hay que evitar el uso recreativo en cauces principales. Estos ríos no son aptos para bañistas, presentan fuertes corrientes de fondo. Aunque la superficie parezca en calma, la fuerza del agua en profundidad arrastra incluso a nadadores expertos. Hay remolinos y succionadores que se forman debido a la profundidad y topografía del fondo; son invisibles y atrapan objetos y personas”, expuso Vélez.

Los dos nuevos casos se suman a los seis registrados en menos de un mes, entre los primeros días de diciembre de 2025 y enero de este 2026, lo que preocupa en alto grado a las autoridades y organismos de socorro del Tolima.