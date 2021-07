Gobernador del Caquetá bajo amenaza

Por lo menos cinco denuncias de amenaza se han recibido en el despacho del mandatario Arnulfo Gasca Trujillo a nombre de las Farc –Nueva Marquetalia; situación que alerta a las autoridades en el departamento.

Sandra Pretelt, secretaria de Gobierno del Caquetá, “recibimos con bastante preocupación declaraciones luego del bombardeo en San Vicente del Caguán, de un atentado fraguado contra el gobernador”, afirmó la titular de Gobierno.

Se denunció que desde el inicio del gobierno el mandatario no cuenta con las garantías de seguridad, “No contamos con un vehículo blindado, ojalá no sea más el elevado costo de funcionamiento de un Gobierno a la vida del gobernador”, dijo Pretelt.

Hasta el momento su decisión será mantenerse gobernando desde el territorio.

“A instancias del Ministerio del Interior se ha puesto en conocimiento las distintas amenazas generadas al Gobernador caqueteño, pero no hemos recibido ninguna respuesta”.