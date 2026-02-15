Hemofilia en el Huila 72 pacientes requieren tratamiento oportuno y seguimiento permanente

Neiva

En el departamento se presentó el caso de un menor diagnosticado con hemofilia, una enfermedad considerada huérfana por su baja ocurrencia. Estas patologías, aunque poco frecuentes, representan altos costos y grandes desafíos en su tratamiento. El paciente, identificado como Kevin Arley Posada de 7 años, quien fue remitido de urgencias de Pitalito, hacia la ciudad de Bogotá, falleció en las últimas horas, generado preocupación y consternación por las dificultades en el acceso oportuno a medicamentos.

Según Cesar Roa, secretario de salud departamental, comento que “el menor aparecía registrado en Pitalito en la base de datos de la Nueva EPS, tras un traslado en su seguridad social. La Secretaría de Salud ha realizo intervenciones frente a los inconvenientes en el suministro de medicamentos por parte de esta entidad, precisamente porque los retrasos afectan directamente la calidad de vida de los pacientes”.

En el Huila hay 72 pacientes con hemofilia, de los cuales 58 padecen hemofilia tipo A, considerada la más grave, y 14 tipo B. La mayoría, 42 pacientes, residen en Neiva y reciben seguimiento permanente. Desde la Secretaría de Salud se mantiene la exigencia a las EPS para garantizar el tratamiento oportuno, teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad congénita que requiere control y acompañamiento desde el nacimiento.

La hemofilia es una enfermedad genética autosómica recesiva, ligada al cromosoma X, que afecta principalmente a los hombres. Se caracteriza por la deficiencia de un factor de coagulación, lo que provoca hemorragias incluso ante golpes leves. Por esta razón, el tratamiento continuo y oportuno es fundamental para evitar complicaciones graves.