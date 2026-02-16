Doble homicidio en el centro poblado El Avispero zona rural municipio de Suaza-Huila

Neiva

Un nuevo hecho de violencia alteró la tranquilidad del centro poblado de La Avispero, en jurisdicción del municipio de Suaza, Huila. La situación fue reportada oportunamente por la comunidad a través de la línea de emergencia 123, lo que permitió la rápida reacción de las unidades policiales destacadas en la zona.

Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que dentro de un establecimiento donde funciona un billar, dos hombres armados ingresaron y abrieron fuego contra dos ciudadanos. Las víctimas, ambos de género masculino, fallecieron en el sitio a causa de la gravedad de las heridas, causadas con arma de fuego.

Según el mayor de la policía-Huila, Cristian David Arciniegas, comentó que “de acuerdo con las primeras versiones recopiladas, los atacantes se movilizaban en motocicleta y, tras cometer el crimen, huyeron con rumbo hacia el departamento del Caquetá. De inmediato se avisó a las unidades de esa jurisdicción para activar un plan candado y coordinar acciones de búsqueda”.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad para que suministre información oportuna y confidencial que permita esclarecer este lamentable hecho y evitar que quede en la impunidad.