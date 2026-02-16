Incendio estructural arrasa cinco locales comerciales en Altamira, Huila

Neiva

Se registró un incendio estructural en el municipio de Altamira, Huila, específicamente en el sector conocido como la variante. La conflagración afectó cinco establecimientos dedicados a la venta de bizcochos, artesanías y alimentos. Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el fuego se habría iniciado en uno de los locales y rápidamente se extendió hacia los demás establecimientos comerciales contiguos. La mayoría de estos negocios eran frecuentados por conductores de vehículos de carga y transporte público que se detienen en la zona para alimentarse.

Edinson Fernández, de bomberos Huila, comento que “Para atender la emergencia fue necesario el apoyo de los cuerpos de bomberos de los municipios de Timaná, Tarqui, Suaza y Guadalupe, quienes trabajaron de manera articulada con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Altamira. Las labores se concentraron en controlar las llamas, evitar su propagación y proteger las estructuras cercanas”.

En este momento, las autoridades adelantan la remoción de escombros, el enfriamiento del material afectado y la verificación de daños. Las causas que originaron el incendio son materia de investigación. Por ahora, la situación se encuentra totalmente controlada y se espera la cuantificación oficial de las pérdidas materiales.