Video: Reclusos en la estación de Mártires denuncian hacinamiento

En la estación de Policía de la localidad de Mártires hay una gran cantidad de personas que viven en precarias condiciones, muchos de ellos llevan hasta 20 meses en ese lugar, según contaron los mismos reclusos.

“Acá hay gente en la celda que llevan 20 meses y no les dejan que sus familiares los visiten, no los sacan de acá, acá no hay hora de sol ni recreo mantenemos encerrados 24 horas los 7 días en una celda de 5 metros por 4 metros aproximadamente, somos 19 personas”, explicó uno de los reclusos.

Dicen los reclusos en la celda que les habilitan agua 3 veces al día durante media hora y que no es suficiente para las personas allí.

“Aquí la situación es intolerable, se meten a hacer requisas y como hay gente durmiendo en los techos rompen las lonas y toca volver a armar hamacas; las colchonetas las vuelven una nada”. Explicó uno de los reclusos.

Ante la delicada situación denunciada, la Personería de Bogotá está indagando sobre la situación para establecer exactamente lo que está pasando allí, buscamos una respuesta de la Policía y por ahora nos dicen que ese tema se está revisando.