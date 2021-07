Estos son los cierres viales para la implosión de edificio en el CAN

El ministerio de Defensa informó que este domingo 4 de julio a las 10:00 a.m. será la implosión del deteriorado edificio de cinco pisos construido en el Centro Administrativo Nacional (CAN), que será derribado por razones de seguridad.

Para la actividad que durará menos de 10 segundos, será necesario el cierre total de la Avenida El Dorado entre las carreras 50 y 60. De igual manera, estarán cerradas las carreras 54, 57 y 59, entre las calles 24 y 44, en los sectores del CAN y Salitre, desde las 9 a.m. hasta las 11 a.m.

La demolición está a cargo del Consorcio Infraimplot Bogotá. “Utilizará un sistema mecánico tradicional en terreno para lograr de manera segura y eficiente finalizar esta actividad que inició el pasado 4 de junio”, detalló en un comunicado la cartera de Defensa.

Según explicó el Gobierno, la implosión es un procedimiento adecuado para no poner en riesgo las construcciones en la zona y evitar afectaciones al medio ambiente, así lo determinaron los ingenieros militares que hicieron una detallada revisión de la estructura.

Las autoridades estiman que para el 6 de septiembre finalice del proceso de retiro de los escombros. Es la segunda implosión que se realiza en el CAN. La primera fue la del edificio del Ministerio de Transporte el 19 de noviembre de 2017.