Pico y placa en Bogotá: así será en el mes de julio

Empezó julio, segunda parte del año de este 2021 y por ahora se mantienen las mismas restricciones y excepciones a la movilidad en Bogotá en tema de automóviles; el llamado Pico y Placa.

Recordemos que en la capital del país aplica de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m., mientras que los fines de semana (sábados y domingos) y festivos no se tiene en cuenta esta restricción.

En Bogotá se maneja la restricción de esta manera: no podrán transitar los días pares (0, 2, 4, 6 y 8) los vehículos que terminen en placa par, mientras que los impares (1, 3, 5, 7, 9) no podrán transitar los días impares.

Por ahora se mantiene las excepciones de salud, de 3 o más acompañantentes (con previo registro) y el pico y placa 'solidario', que tiene un costo de más de 2 millones de pesos por 6 meses.

¿Cuándo puede salir con su carro en julio, en Bogotá?

Si su placa termina en impar, podrá transitar los fines de semana y festivos, días pares o en los horarios que no hay restricción: de 12 am a 6 am, de 8:30 am a 3 pm y de 7:30 pm a 11:59 pm.

Si su placa termina en par, podrá transitar los fines de semana y festivos, días impares o en los horarios que no hay restricción: de 12 am a 6 am, de 8:30 am a 3 pm y de 7:30 pm a 11:59 pm.