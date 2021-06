Así respondió secretario de Seguridad de Cali ante polémica porte de arma

Desde muy temprano, mientras se realizaban las labores de despeje de las barricadas en Puerto Rellena, comenzaron a circular fotografías en redes sociales señalando que el secretario de Seguridad de Cali el coronel retirado Carlos Javier Soler Parra, portando un arma en su cintura, dicha imagen suscitó diferentes opiniones, acuerdos y desacuerdos y una de las preguntas era si él siendo funcionario público podía portar un arma a la vista de todos, más cuando la situación en la ciudad en materia de orden público está tan sensible.

El secretario respondió a través de un comunicado con el cual afirma que está actuando en el marco de la legalidad (bajo el amparo de la Ley 1119 de 2006, artículo 5).

“Para nadie es un secreto que mi formación es militar. Durante 30 años presté servicio a mi país y ahora, en el uso del buen retiro, quiero aportar para que esta ciudad recobre su estabilidad. Todos los días porto mi arma, tengo los documentos en regla y sé que jurídicamente también la puedo llevar. Por aceptar el reto de liderar el organismo encargado de la Seguridad y la Justicia y por la situación crítica que vive la ciudad, es necesario que pueda velar por mi seguridad y la de mi familia”, explicó Soler Parra.

Según expresa el secretario en el comunicado, él cumple con los requisitos exigidos por el Departamento de Control, Comercio y Armas del comando general de las Fuerzas Militares, quienes otorgan el salvoconducto.

Igualmente manifestó que el porte del arma es por seguridad, mientras la Unidad Nacional de Protección evalúa la solicitud de un esquema de seguridad. “Le aclaro a la opinión pública que he hecho una solicitud expresa a la Unidad Nacional de Protección, para que se evalúen y re-evalúen los riesgos y la seguridad sea asumida por un esquema de la Unidad; a la que tendré seguidamente derecho, sobre todo por la cantidad de amenazas que he recibido en los últimos días, no solo yo, sino también mi familia, ante las cuales han sido interpuestas las respectivas denuncias”, precisó el secretario de Seguridad y Justicia.

La Constitución Política, en el Artículo 220, reza que “los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en casos del modo que determine la ley”. Por lo tanto, el secretario Soler Parra sigue ostentando el grado de Coronel de la Reserva Activa del que no ha sido privado.