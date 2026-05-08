Contralora encargada de Cali responde a críticas por supuesta cercanía con el alcalde Alejandro Eder

En medio de las críticas y cuestionamientos que han surgido tras la designación de Luz Arianne Zúñiga Nazareno como contralora encargada de Cali, la funcionaria respondió a quienes aseguran que su nombramiento fue impulsado por el alcalde Alejandro Eder, lo que podría afectar la independencia del organismo de control.

Aunque no confirmó ni desmintió su cercanía política con el mandatario, insistió en que su papel será estrictamente institucional y estará enfocado en la vigilancia de los recursos públicos de la ciudad.

“Soy una mujer que respeta la institucionalidad, respeta la autoridad, pero estamos para hacer el control fiscal”, afirmó.

La funcionaria también se refirió a los temas que actualmente son objeto de revisión por parte de la Contraloría Distrital, entre ellos proyectos de infraestructura, procesos de contratación pública e inversión social.

“Tenemos la lupa en varios casos, por ejemplo, en la parte infraestructura porque es lo que se está viendo ahora, no porque diga que se está invirtiendo mal, sino porque las calles de Cali se ven afectadas y queremos ver realmente qué es lo que se está haciendo”, indicó.

Sobre el empréstito aprobado para Cali, explicó que el control fiscal será posterior y selectivo, como lo establece la función de la entidad y precisó que cada denuncia que llega a la Contraloría pasa primero por un proceso de verificación y visitas técnicas antes de emitir conclusiones.

Cabe recordar que la designación de Luz Arianne como contralora encargada de Cali se dio luego de una orden del Consejo de Estado que obligó al Concejo Distrital a realizar un nombramiento temporal mientras avanza el proceso para elegir al titular en propiedad del organismo de control fiscal.

Zúñiga Nazareno es abogada y licenciada en administración educativa, especialista en derecho administrativo y desarrollo humano, además de magíster en derecho. Lleva cerca de cuatro años vinculada a la Contraloría de Cali y acumula más de 22 años de experiencia en el sector público. En su trayectoria ha ocupado cargos como coordinadora jurídica de la ERT, directora administrativa de Telepacífico y asesora en alcaldías como Candelaria y Jamundí, además de haber trabajado en el Congreso de la República.