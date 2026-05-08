Ministerio de Educación asegura que sede Pablo Neruda no presenta daños estructurales

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, aseguró que no existe riesgo estructural ni posibilidad de colapso en la sede Pablo Neruda de la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama, luego de la caída de uno de los muros de cerramiento del plantel.

Según la revisión realizada por expertos del Ministerio, el desplome del muro habría sido ocasionado por excavaciones profundas adelantadas en el predio vecino, donde actualmente se construye una IPS.

Frente a esta situación, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali ordenó la suspensión inmediata de las excavaciones mientras avanzan las investigaciones técnicas y las obras necesarias para estabilizar el terreno.

Para validar las condiciones de la infraestructura educativa, especialistas en estructura y geotecnia del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) realizaron una inspección técnica. Tras la visita, confirmaron que la institución se encuentra en buen estado y que no existen afectaciones en columnas, vigas ni en los principales elementos estructurales de la edificación.

Sebastián Caballero Ortega, gerente del FFIE y quien lideró la visita a la institución, coordinó algunas medidas inmediatas para proteger a estudiantes, docentes y trabajadores, además de garantizar la continuidad académica mientras avanzan las labores de recuperación del área afectada.

“El colapso de este muro de cerramiento se debe a la mala práctica de un tercero, un vecino que adelanta una obra de infraestructura para la construcción de un hospital”, dijo Caballero. Igualmente, pidió a la Alcaldía de Cali solicitar al contratista del sector salud, fortalecer el muro de contención aledaño para evitar afectaciones a la infraestructura educativa.

Entre tanto, el ingeniero estructural Leonardo Ospina afirmó que el contratista se comprometió a realizar las intervenciones necesarias.

“Se comprometió a arreglar los taludes, a reponer la construcción de los muros perimetrales del colegio y los andenes que también fallaron en la vía pública”, enfatizó el ingeniero.

Cabe recordar que el Gobierno Nacional aportó el 52 % de los $10.980 millones de pesos que costó la renovación de la sede Pablo Neruda, obra que beneficia actualmente a más de 450 estudiantes de la comuna 16 de Cali y que fue entregada hace apenas 20 días.