Así será la agenda de los equipos vallecaucanos en el fútbol colombiano

La DIMAYOR confirmó oficialmente los grupos y el calendario de la Fase 1A de la Copa BetPlay 2026, instancia en la que participan los clubes que no avanzaron a las fases finales de la Liga y el Torneo. Entre los representantes del Valle del Cauca aparecen Deportivo Cali, Boca Juniors de Cali, Orsomarso e Independiente Yumbo.

En el Grupo A, Deportivo Cali comparte zona con Atlético Bucaramanga, Alianza FC, Boca Juniors de Cali y Real Santander. El conjunto azucarero debutará este lunes 11 de mayo a las 6:00 de la tarde frente a Bucaramanga.

Boca Juniors de Cali, también integrante del Grupo A, jugará el martes 12 de mayo a las 3:00 de la tarde frente a Real Santander. Por su parte, Orsomarso quedó ubicado en el Grupo C junto a Independiente Medellín, Fortaleza, Cúcuta y Leones. El equipo vallecaucano enfrentará a Cúcuta a las 5 de la tarde y a Leones el martes 12 de mayo a las 2:00 de la tarde. Mientras tanto, Independiente Yumbo jugará el miércoles 13 de mayo a las 2:00 de la tarde ante Real Cundinamarca por el Grupo D.

De acuerdo con el formato del campeonato, los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a los octavos de final de la competición.

América, Cali e Inter Palmira siguen en la pelea en la Liga Femenina

La jornada 10 de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2026 tendrá varios partidos importantes para los equipos del Valle. América de Cali Femenino llega segundo en la tabla con 21 puntos, los mismos de Atlético Nacional. Muy cerca aparece Deportivo Cali Femenino, cuarto con 20 unidades, mientras que Internacional FC de Palmira Femenino es quinto con 18 puntos.

El Deportivo Cali femenino abrirá la jornada este sábado 10 de mayo a las 3:00 de la tarde frente a Real Santander; América Femenino tendrá uno de los partidos más atractivos de la fecha cuando visite a Millonarios el lunes 11 de mayo a las 4:45 de la tarde. Ese mismo día, Orsomarso jugará como visitante ante Once Caldas a las 4:00 de la tarde.

A falta de solo una fecha para finalizar la fase regular, varios equipos vallecaucanos continúan peleando por asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Inter Palmira necesita reaccionar en el Torneo de Ascenso

En el Torneo BetPlay DIMAYOR 2026, Internacional FC de Palmira vive un inicio complicado en los cuadrangulares semifinales. El equipo vallecaucano ocupa la última posición del Grupo A con dos puntos en tres partidos, por detrás de Deportes Quindío, Envigado y Tigres.

Inter Palmira tendrá un partido decisivo este domingo 10 de mayo a las 8:20 de la noche frente a Envigado, buscando mantenerse con opciones de clasificación.

América inicia los playoffs de la Liga Profesional

La semana también estará marcada por el inicio de los cuartos de final de la Liga BetPlay DIMAYOR 2026. América de Cali enfrentará a Independiente Santa Fe este sábado 10 de mayo a las 8:20 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero, en el partido de ida de la serie.

El compromiso será uno de los encuentros más importantes del fin de semana en el fútbol colombiano y marcará el inicio del camino escarlata en la fase definitiva del campeonato.