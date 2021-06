Inseguridad en Medellín ¿percepción o realidad?

En Caracol Radio consultamos diversas voces para entender un poco qué está pasando en Medellín en materia de seguridad.

La Corporación C3, Centro de Consultoría de Conflicto Urbano de Medellín realizó una investigación sobre el tema que concluyó hace poco menos de cuatro semanas en el que evidenciaron un incrementó del reclutamiento de extranjeros en bandas criminales.

“Hay una fuerza de trabajo de venezolanos, la mayoría, indocumentados, hombres y mujeres, reclutados por las bandas criminales, sobretodo en el centro de Medellín, con una cosa que los hace atractivos para estos delincuentes, y es que al ser indocumentados, no dejan huella y al no dejarlas no hay como desarrollar investigaciones por parte de las autoridades”, dijo Luis Guillermo Pardo, presidente de la Corporación C3, Centro de Consultoría de Conflicto Urbano de Medellín.

Precisamente, en el Centro de Medellín, Jorge Mario Puerta, director de Corpocentro coincide con C3 en que, algunos extranjeros son parte relevante de la problemática de seguridad en la comuna 10.

“Hemos detectado que hay una población migrante dedicada a los hurtos en la comunicación, no es una gran cantidad, no se puede estigmatizar, pero así como hay nacionales, también hay internacionales que están delinquiendo en el centro de la ciudad”, manifestó el señor Puerta.

El director de Corpocentro esbozó por lo menos otras dos situaciones que deterioraron estos índices. A su juicio la falta de empleo ha hecho que en algunos casos, las personas se dediquen a delinquir y las marchas hicieron que gran parte de la fuerza pública tuviese que concentrarse en control el orden público.

En contraste en Provenza, consideran que allí no hay dificultades relevantes en ese índice y por el contrario, insisten en que trabajan de la mano de la alcaldía y las autoridades para mantener esa percepción.

“Tenemos un chat en el que si vemos a alguien sospechoso, le tomamos fotos, la enviamos y le hacemos seguimiento, como ahí está también la policía, la reacción es inmediata. Además, estamos con una estrategia en la que cada negocio tiene su cámara de seguridad en fachada que da de frente a la fachada del vecino y viceversa, y estas a su vez están conectadas con el sistema de vigilancia de la policía lo que nos garantiza ese control y seguridad”, le contó a Caracol Radio la señora Juanita Cobollo, de la Corporación Provenza.

Para los expertos, no se puede dejar de reconocer que sí hay dificultades en la ciudad, pero en muchos casos prevalece la percepción de cada ciudadano como lo explicó Andrés Preciado, experto en temas de seguridad ciudadana y criminalidad.

“Si bien todos reconocemos que los datos objetivos de seguridad, en relación con los homicidios, con las lesiones son muy importantes probablemente el dato más importante sea la tasa de homicidios por 100 mil habitantes, la forma en la que se comporta la percepción de seguridad, tiene más que ver con las afectaciones cotidianas, es decir, con lo que más probable que te ocurra en una calle, como los delitos de patrimonio económico y ahí, si bien hay un aumento, eso tiene que ver con los asuntos de reactivación, la tasa de hurtos ha venido aumentando y eso implica que hay mayor percepción de inseguridad”, aclaró Preciado.

Luis Fernando Quijano, director de Corpades y analista del conflicto en la ciudad considera que la inseguridad en Medellín va más allá de la percepción.

“La situación es muy difícil porque ya son 26 homicidios más con relación a las cifras de 2020, además, no se ha discutido el tema de desapariciones forzadas incluyendo las que reportan las organizaciones de derechos humanos durante las marchas convocadas por el Comité del Paro.”

En Caracol Radio también consultamos a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y a la secretaría de Seguridad de Medellín para ampliar la información sobre las estrategias que implementan en la ciudad para contrarrestrar esos focos de inseguridad y hasta el momento no hemos recibido respuesta.