"Gobierno venezolano perdió la comunicación para la apertura": Fredy Bernal / ()

Luego de la decisión de Venezuela de no aperturar por puentes internacionales, el diputado del oficialismo y protector del estado Táchira Fredy Bernal, entregó declaraciones asegurando que había perdido la comunicación con las autoridades y gremios colombianos.

El Gobierno de Nicolás Maduro, argumenta las altas cifras de contagios de COVID-19 y la alteración del orden público no han permitido central la atención en la frontera colombo-venezolana.

Fredy Bernal, protector del estado Táchira aseguró "Colombia ha tenido 600 fallecidos cada día y el número de contagiados rompe un récord, eso hace que las autoridades colombianas estén dedicados a dos tareas, un conflicto social que está a punto de una guerra civil y un problema de salud".

"Eso los he hecho dedicarse a tareas internas y no han vuelto a tener contacto en cuanto a nuestra disposición de la apertura comercial de la frontera, como lo he dicho en múltiples oportunidades". Señaló

Los gremios en Norte de Santander, esperan retomar la comunicación con sus homólogos en el estado Táchira y retomar las comunicaciones con las autoridades en Venezuela.