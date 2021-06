Denuncian “excusas” para no permitir paso por puentes internacionales

A pesar de completarse 10 días de haberse abierto el paso por los puentes internacionales por parte de Colombia para dar vía libre a los peatones que llegan desde Venezuela, estas estructuras todavía continúan bloqueadas por las autoridades del vecino país que argumentan que la decisión se tomó de manera unilateral y por esto no se permite el tránsito de las personas.



Sin embargo, durante todo el tiempo de pandemia en donde estuvieron cerrados estos pasos elevados se permitió el tránsito humanitario de pacientes renales, con cáncer y otras afectaciones que necesitaban llegar a la ciudad de Cúcuta para los tratamientos, pero sorpresivamente en las últimas horas los venezolanos han denunciado que la Guardia Nacional está impidiendo este paso.



José Luis Guerrero ex concejal del municipio de San Antonio del Táchira y líder comunal de esa población, le dijo a Caracol Radio que las denuncias se están volviendo reiterativas y son justificadas argumentando un supuesto cierre de Colombia.



“Preocupados nuevamente por el drama de los habitantes, todas las personas que necesitan pasar a Colombia para los tratamientos y citas médicas afirman que la guardia bolivariana está impidiendo el paso de estos pacientes inventando cualquier excusa y las personas se tienen que quedar en Venezuela con un sistema que no funciona, incluso sabemos de colombianos que están en San Antonio varados porque las autoridades venezolanas dicen que Migración Colombia no está dejando entrar y todos sabemos que esto es completamente falso porque ya Colombia abrió la frontera, simplemente los guardias que no les importa la vida de la gente y lo que hacen es obligar a las personas para que pasen por los ríos en estas crecientes y que Dios quiera no ocurra ninguna tragedia”, dijo el líder.

Por ahora se está a la espera de una respuesta por parte de las autoridades oficialistas en el estado Táchira en cabeza del protector Freddy Bernal, el cual ha gestionado ante el presidente Nicolás maduro una apertura de los puentes internacionales con todos los protocolos de bioseguridad.