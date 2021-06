Este viernes reunión para debatir sobre reubicación del peaje Marahuaco

La Alcaldía de Cartagena se reunió con las comunidades ancestrales ubicadas en la Zona Norte de la ciudad para así avanzar en una pronta solución al peaje de Marahuaco. Por eso, como antesala del encuentro del viernes 11 de junio para discutir la reubicación del peaje con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el alcalde encargado, David Munera Cavadía, en calidad de garante, presidió un nuevo espacio de diálogo entre los líderes comunales y la Concesión Costera.

En el encuentro, donde asistieron el gerente general de la Concesión Costera-ISA, y representantes de las comunidades de Arroyo Grande, Arroyo de las Canoas, Arroyo de Piedra, la Europa, Púa y Palmarito, se definió la creación de grupos focales de trabajo con las comunidades para hacer un diagnóstico de las necesidades que tiene la población, y concretar las intervenciones que desarrollará la Concesión Costera bajo tres líneas de acción que son el turismo, comercio y educación.

“La reunión tenía como objetivo por parte del concesionario hacer una serie de propuestas a proyectos sociales a realizarse en la vía del mar, hemos construido entre ellos, con la permanencia y la intermediación de Distrito, unas mesas de trabajo para entrar a mirar una serie de situaciones de carácter social que tiene a zona, para esto hay tres líneas de acciones que se han podido desarrollar y construir hoy, que es mirar la parte de educación, todo lo que tiene que ver con el comercio y el turismo, especialmente con la producción campesina de la zona. Ellos han querido crear unas mesas de trabajo que van a arrancar la semana entrante para poder iniciar los diagnósticos de las diferentes necesidades, ISA ha manifestado la voluntad de hacer inversión en ese sentido”, precisó alcalde encargado.

Estas líneas están encaminadas a potenciar los proyectos de la zona. El diagnóstico se implementará en las comunidades de Arroyo Grande, Arroyo de Piedra, Arroyo de las Canoas, Palmarito, Púa 2 y La Europa. La mesa de trabajo se realizará el 16 de junio.

Magalys Coronado, representante legal de la Junta de Vivienda de Arroyo Grande, y de la Asociación de Campesinos Afro El Gavilán, agradeció, en nombre de las comunidades de Arroyo de Piedra, Arroyo Grande, Arroyo de Las Canoas, Púa, La Europa y Palmarito, por el acompañamiento del Distrito y la disposición de la Concesión para trabajar con las comunidades, sin embargo, manifestó que seguirán en pie de lucha para que finalmente se dé la reubicación del peaje.

“Todo proyecto que se dé en nuestra comunidad debe hacer una inversión social, cosa que nunca los consultores del desarrollo en su momento lo hicieron con estas comunidades, estamos reclamando nuestros derechos, nuestros espacios, y eso es lo que estamos tratando de hacer con el acompañamiento, en su momento del señor alcalde, y ahora con el doctor Múnera. Con esto no estamos cambiando de parecer, nosotros le estamos apuntando es a la reubicación del peaje de Marahuaco, hasta que se no le reubique vamos a estar en esa lucha, que hay que dejar que se haga una inversión social en nuestras comunidades, hay que hacerlo, porque no nos podemos cerrar”, precisó.

Paralelo a este avance, Múnera reiteró que el Distrito seguirá apoyando a estas comunidades en su petición de que la caseta del peaje de Marahuaco sea reubicado, para que no siga afectando la calidad de vida de estas personas.

“Aquí lo importante es que no se está discutiendo y eso quedó absolutamente claro, la reubicación del peaje, que es una petición directa que están haciendo las comunidades a la ANI, y para eso tenemos una reunión el día 11 de junio, para poder determinar y definir esa petición que es demasiado antigua, y es la necesidad de reubicar ese peaje. El señor Alcalde es partidario de esa iniciativa de la comunidad, por los efectos negativos que ha provocado a las comunidades de la Zona Norte de Cartagena”.