El 96 % de los jóvenes de Pereira ha participado en el Paro Nacional

Según un estudio hecho por la Universidad del Rosario, Cifras y Conceptos y El Tiempo, llamado Panorama Regional de la Gran Encuesta Nacional sobre Jóvenes, el 96 % de los jóvenes de Pereira ha participado en las manifestaciones del Paro Nacional.

Además, el estudio indica que el 95 % de los jóvenes pereiranos se sienten representados por el Paro Nacional, sin embargo, solo el 46 % de ellos estaría dispuesto a detener las manifestaciones acogiéndose a un eventual llamado del Comité del Paro Nacional, mientras que el 54 % no estaría dispuesto a hacerlo.

Con respeto a esta sensación mayoritaria de no sentirse representados por el Comité del Paro Nacional, Valentina Zapata, representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Tecnológica de Pereira, aseguró que aunque hay puntos y solicitudes comunes entre los jóvenes y el Comité, hay otros en los que no, y por eso seguirán manifestándose en las calles.

"El Comité manifiesta que vamos a detener las movilizaciones y, más allá de considerarse un elemento de la negociación, no se pueden desescalar las movilizaciones porque mucha gente no responde a lo que ellos plantean. Hemos hemos muchos escenarios colectivos, pero no quiere decir que vamos a ejercer lo que ellos nos plantean", señaló Zapata.

Valentina reiteró que aunque las manifestaciones de las últimas semanas ya han dado algunos frutos, los puntos más importantes ahora para los jóvenes son en materia de oportunidades laborales y acceso a la educación superior.

"Uno se pone a mirar en esta ciudad y la mayoría de jóvenes terminan su proceso universitario y no consiguen trabajo o terminan el colegio y no pueden acceder a la universidad o a la UTP, que es la única universidad pública del departamento de Risaralda. Uno ve las tasas de desempleo juvenil, ve en qué condiciones están los empleos de los jóvenes y la mayoría son en call centers, en escenarios de explotación laboral por retribuciones económicas muy bajas", explicó Zapata.

La encuesta también señala que los jóvenes pereiranos han sido testigos directos de abusos de la fuerza pública en un 89 %, de eventos culturales en un 87 % y de marchas pacíficas en un 86 %. Además, indica que solo el 2 % de ellos considera que los actos vandálicos deslegitiman el Paro.

Otro dato que resalta en este estudio es que pese a que el 31 % de los jóvenes encuestados en Periera se sienten representado por el Gobierno nacional, el 31 % por el Gobierno local y el 26 % por los políticos del partido de Gobierno, la totalidad de los encuestados desconfía de la Policía Nacional, de la Fiscalía y de la Contraloría.