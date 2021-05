No tuvimos una adecuada comprensión en el paro de los jóvenes: López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en una reunión con Juliette De Rivero, representante en Colombia de las Naciones Unidas para los DD.HH., entregó el primer informe sobre las afectaciones y violaciones a los Derechos Humanos en el marco del Paro Nacional en la Capital, que inició el 28 de abril de 2020.

"Este no será el último informe que entreguemos", resaltó la alcaldesa de Bogotá tras la reunión con la alta representante.

López enfatizó que no tuvo una adecuada "comprensión en el paro nacional de la magnitud de los dolores de nuestros jóvenes y ciudadanos, no solo estaban protestando por la Reforma Tributaria, sino por una profunda crisis y estallido social fruto de la pobreza, desigualdad y desempleo". Además que la Administración se enfocó en el tema de salud por el pico de la pandemia en Bogotá.

Le puede interesar:

Referente a las violaciones por partes de la Policía, López le afirmó a la representante que: “puedo dar fe que algunos miembros del ESMAD, han abusado de la fuerza, detenido arbitrariamente a jóvenes, no los han trasladado a URI, si no a estaciones de Policía, o no han seguido los protocolos que la ley prevé", afirmó.

Adicional, el exdefensor del Pueblo Carlos Negret será el relator de un informe para la ONU de las afectaciones en el marco del Paro Nacional, anunció la alcaldesa.

Por último, Juliette de Riveros recibió este informe y se solidarizó con todas las personas y familias “que han perdido a un ser querido en Colombia, los que han sido heridos, o lo que están sufriendo las consecuencias de la violencia”.