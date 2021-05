Paro Nacional 26M: Puntos de concentración en Bogotá y otras ciudades

Una nueva jornada de protestas se ha venido convocando por parte del Comité Nacional del Paro, luego de intentos de diálogo con el Gobierno Nacional, donde lo único que se ha podido concertar es un preacuerdo mutuo a las movilizaciones pacíficas que podría ser beneficioso para un acercamiento a los diálogos y poder llegar a un acuerdo para finalizar las protestas que se vienen generando en el país desde el pasado 28 de abril.

Sin embargo, la CUT, el Comité del Paro, movimientos sociales, gremios de maestros, movimientos feministas, líderes sociales y ciudadanos en general, han hecho un llamado a la movilización para el 26 de mayo que se ha denominado “Toma de las Ciudades Capitales” que busca la mayor movilización de personas en diferentes lugares del país.

Bogotá

En la capital del país como viene siendo costumbre de días pasados, la concentración se dará en la carrera séptima con calle 34 a la altura del parque nacional desde las 9:00 a.m., donde además también tendrá puntos de encuentro en la calle 72 a las 8:00 a.m. en la carrera 30 con calle 26 a las 9:00 a.m., en el terminal del sur a las 2:00 p.m., y diversos puntos más en las 20 localidades de la ciudad.

Medellín

La capital antioqueña que busca una gran movilización de aforo en personas tendrá un cambio sujeto a lo que será el recorrido de los manifestantes, ya que normalmente estas caminatas se llevaban a cabo hacía el norte y centro de la ciudad, esta vez su punto de partida será desde el parque del poblado, pasando por el parque de Envigado y finalizando en el parque del artista.

Bucaramanga

Bucaramanga será otra ciudad que está sujeta a cambios en lo que concierne a los recorridos de la marcha, en esta ocasión las movilizaciones saldrán desde el sector de Provenza, avanzando hacía la puerta del sol donde se reunirán con más manifestantes de allí ya no tomaran la carrera 27, sino seguirá por la diagonal 15 hasta finalizar en la plaza Luis Carlos Galán Sarmiento.

Riohacha

En la ciudad capital de la Guajira, se llevarán a cabo distintas reuniones en otras plazas de la ciudad, donde su llegada y reunión con los otros manifestantes será el Parque Francisco el Hombre.

Otras ciudades que presentaran manifestaciones son Manizales, Pereira, Tunja y más de 300 municipios.