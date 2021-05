Paro Nacional 26M: así avanzan las movilizaciones en el país

Este miércoles 26 de mayo se tiene programada una nueva jornada de movilizaciones en el país, luego de los intentos de diálogo entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional.

La CUT, gremios de maestros, movimientos feministas, líderes sociales y ciudadanos en general se suman a la llamada “Toma de las Ciudades Capitales” en varios puntos del país.

En el caso de Bogotá, la concentración se dará en la carrera séptima con calle 34 a la altura del parque nacional desde las 9:00 a.m., donde además también tendrá puntos de encuentro en la calle 72 a las 8:00 a.m. en la carrera 30 con calle 26 a las 9:00 a.m., en el terminal del sur a las 2:00 p.m., y diversos puntos más en las 20 localidades de la ciudad.

Así las cosas, en Caracol Radio le estaremos informando minuto a minuto cómo van las marchas, bloqueos y manifestaciones durante la jornada de este miércoles.