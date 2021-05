Familia de Milton García cumplirá dos años sin saber de su paradero

Han sido dos años de padecimiento por parte de los familiares de Milton García , los cuales están pidiendo conocer que ocurrió con este hombre que se desempeñaba como docente universitario y contador público de una mina en el área rural de la ciudad.



García el 30 de mayo del 2019 salió de su trabajo en el barrio Caobos y quedó registrado ante algunas cámaras de seguridad cuando llegó a una clínica privada a visitar a una familiar, sin embargo después se subió a su vehículo de color vino tinto y llegó al barrio Belén en la ciudad de Cúcuta donde se perdió su rastro, y posteriormente en otra cámara de seguridad aparece otro hombre conduciendo el automóvil que finalmente nunca apareció.



Edwin García hijo de este hombre, le dijo a Caracol Radio que unos días después un hombre llamaría identificándose como miembro del EPL y les estaría exigiendo 150 millones de pesos, sin embargo no se supo más de su señor padre.

Lea también: Ataque armado contra estudiantes de Unipamplona



”Se van a cumplir dos años el 30 de mayo y no es que haya pasado mucho, las autoridades dicen que siguen investigando, en el mes de diciembre nos habían dicho que máximo en el mes de mayo nosotros ya íbamos a tener resultados de la investigación porque todo había avanzado super bien, pero resulta que cuando íbamos como en marzo volvimos a preguntar y nos dijeron que las pruebas no eran concluyentes y todavía no sabían nada, ni sospechosos que no tienen rastro del vehículo ni dónde está mi papá, aunque yo creo que más de qué desaparición es un secuestro pero hasta el momento no hay avance, y nadie a pesar de la recompensa que ofrecen por mi papá se ha comunicado, no hay nada y es como si se lo hubiera tragado la tierra” dijo el hijo.

Lea además: Emboladores vuelven al parque Santander en el centro de Cúcuta



Las autoridades mantienen la recompensa de 50 millones de pesos por información sobre este hombre.