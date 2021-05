Emboladores vuelven al parque Santander en el centro de Cúcuta

Una tutela en segunda instancia que fue interpuesta por Noemí García Rodríguez contra la alcaldía de Cúcuta, fue resuelta a la demandante en primera instancia para permitirle que regresara al parque Santander en el centro de Cúcuta a retomar sus labores como en emboladora de zapatos luego de ser retirada al inicio de la pandemia.



Sin embargo un juzgado en segunda instancia resolvió ratificar la decisión, y ordena en un término de 48 horas permitir la actividad de esta persona cumpliendo la norma y medidas de bioseguridad, además que se brinde alternativas laborales de reubicación con el fin de no afectar las condiciones de la accionaria.



Yolanda Olarte abogada que representa a los vendedores ambulantes en Cúcuta,le dijo a Caracol Radio que es importante que estas personas puedan laboral porque fueron muchos meses en donde no tuvieron ningún tipo de ingreso.



“Fue el tribunal superior del distrito judicial de Cúcuta en la sala penal la cual decidió tutelar el derecho al trabajo a la señora Noemí García, ella viene trabajando desde hace más de 20 años en el parque Santander el magistrado se basó en que esta persona lleva muchísimos años trabajando en este espacio y la alcaldía no le ofreció unas expectativas de un trabajo normal ni tampoco le dio una reubicación digna, por este motivo le entuteló el derecho a esta persona, es un triunfo para la economía informal y el alcalde está perdiendo el tiempo en muchas mesas concertadas y de ahí no han avanzado, El alcalde recordemos que desde antes de pandemia sacó a todos los vendedores informales de este parque”, dijo la abogada.



Enrique Becerra quien es el director de derechos humanos de el sindicato de Vendedores Ambulantes, le dijo a Caracol Radio que este martes se cumple ese plazo y por eso se reiniciarán las labores.



“La demanda se ganó y gracias a esta abogada Yolanda Olarte vuelven otra vez los lustrabotas y los fotógrafos, las 48 horas se cumplen este martes a las siete de la mañana y ellos van a volver con todos sus tapabocas y con el alcohol, además de las distancias, ellos fueron muy perjudicados porque no habían podido regresar”, dijo el vocero.

Reiteró que esta será la jurisprudencia que se utilizará por parte de todos los vendedores, para ejercer su derecho de trabajo en este sector.