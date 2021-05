100 toneladas de ahuyama podrían perderse en el sur de Bolívar

Según Karen González, vocera de los campesinos de Pinillos en el sur de Bolívar, son muchos los compradores pero solo ofrecen $8.000 mil peso por 80 kilos de ahuyama, por eso hacen un llamado para que no se pierda la producción.

“Estoy nuevamente pidiendo ayuda para los campesinos del municipio de Pinillos, ya que estamos a punto de perder más de 100 toneladas de ahuyamas que no tenemos quién no las compré en el municipio de Pinillos… No entiendo porque dicen que el país no tiene alimento y aquí en Pinillos Bolívar se está perdiendo la ahuyama, estamos desesperados nosotros los Campesinos de pinillos necesitamos que nos ayuden a comercializar con un precio justo porque las personas que han venido a comprar nos ofrecen $8000 por un bulto de 80 kg, es algo que no nos alcanza ni siquiera para pagar la semilla.”

Aseguran que están de nuevo a punto de perder 100 toneladas de ahuyama en los corregimientos de Pinillos y no tienen quien la compre.

“Le suplicamos que por favor le echen una mirada al campesino pinillero, nosotros entramos por nuestros propios esfuerzos y no queremos perder lo único que tenemos lo que sabemos hacer es trabajar el campo y necesitamos ese dinero para comprar nuestra comida y pagar lo que debemos por productos de las deudas para sacar esta cosecha adelante.”

En esta situación hay campesinos independientes y también una asociación que siembran arroz y ahuyama y ahora están a punto de perderlo todo.