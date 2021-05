Con plantón, en Boyacá personal de la salud hizo un “Clamor por la vida”

Ante el aumento de pacientes en camas UCI y el incremento de casos COVID-19, Boyacá se unió a la manifestación nacional denominada "Clamor por la vida", es así como el personal de los hospitales de los municipios del departamento realizaron un plantón frente a las instituciones.

La presidenta de ANTHOC, María Sánchez manifestó que: “Estamos diciéndole al presidente Duque, que hacemos un Clamor por la vida, que voltee a ver a la red pública hospitalaria del país invirtiendo mínimo un billón de pesos”.

Sánchez indicó que continuarán solicitando que se archive “el proyecto de ley 010 que afecta a la red pública y privada del país”. Así mismo, hizo un llamado al cuidado responsable en medio de la alerta roja que cruza el departamento.

Desde el Hospital Regional de Sogamoso, el personal de la salud alzó su voz: “Pedimos un alto en el camino, no más contagios, no más muertes, estamos al límite, no aguantamos más, no hay camas pa’ tanta gente. Pedimos que pare ya este paro, pedimos que la gente se cuide, que nosotros hemos dado todo por ustedes, ahora les pedimos que den algo para nosotros continuar”.